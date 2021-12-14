В Узловой Тульской области открылось производство моющих средств для животноводства

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Предприятие компании «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» по производству моющих и гигиенических средств для молочного животноводства открылось 14 декабря на территории промышленного технопарка «Пластик» в Узловой Тульской области.

Проектная мощность нового производства — 10 тысяч тонн продукции в год, она будет доступна потребителям России, а также получит экспорт на рынки ближайшего зарубежья — в Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Белоруссия.

Объём инвестиций превышает 240 млн рублей. При реализации проекта в Тульской области создано 20 рабочих мест.