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Производство

В Узловой Тульской области открылось производство моющих средств для животноводства

 © ti71.ru

Предприятие компании «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» по производству моющих и гигиенических средств для молочного животноводства открылось 14 декабря на территории промышленного технопарка «Пластик» в Узловой Тульской области.

Проектная мощность нового производства — 10 тысяч тонн продукции в год, она будет доступна потребителям России, а также получит экспорт на рынки ближайшего зарубежья — в Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Белоруссия.

Объём инвестиций превышает 240 млн рублей. При реализации проекта в Тульской области создано 20 рабочих мест.
Источник: https://www.tsn24.ru/news/obshchest...vysokotekhnologichnoe-proizvodstvo/

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химическая промышленность, Тульская область
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    14.12.2119:59:30

    Объём инвестиций не сильно большой (240 млн рублей),

    количество рабочих мест тоже — кто-то скажет что такое

    20 новых рабочих мест.

    Но важен эффект — закрывается очередная брешь в ассортименте жизненно важной продукции которая нужна стране и которая теперь производится в России и еще экспортируется.

    Честно говоря, до 2014 года такие бреши были сплошь и рядом …

    #1244574
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