Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

ОАО «РЖД» реконструировало бамовскую станцию Акур в Хабаровском крае

 © gudok.ru

15 декабря после завершения реконструкции открыто движение поездов на станции Акур, расположенной на восточном участке БАМа Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань, сообщает служба корпоративных коммуникаций ДВЖД. Строительство велось по программе модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей.

На модернизацию было направлено 1,2 млрд рублей.

В ходе работ модернизированы и удлинены приемоотправочные пути для приема грузовых поездов составностью до 71 условного вагона (7100 тонн). На станции построены шумозащитный экран, пассажирская платформа, пункт обогрева, энергетический блок-модуль и комплекс железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Для защиты путевой инфраструктуры от размывов и паводкового подтопления возведена эффективная система водоотводных сооружений.

В результате модернизации пропускная способность станции возросла в 1,4 раза — с 33 пар до 47 пар грузовых поездов.
Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1590011

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

РЖД, станция Акур, БАМ, Хабаровский край
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,