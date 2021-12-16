ОАО «РЖД» реконструировало бамовскую станцию Акур в Хабаровском крае

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15 декабря после завершения реконструкции открыто движение поездов на станции Акур, расположенной на восточном участке БАМа Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань, сообщает служба корпоративных коммуникаций ДВЖД. Строительство велось по программе модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей.

На модернизацию было направлено 1,2 млрд рублей.

В ходе работ модернизированы и удлинены приемоотправочные пути для приема грузовых поездов составностью до 71 условного вагона (7100 тонн). На станции построены шумозащитный экран, пассажирская платформа, пункт обогрева, энергетический блок-модуль и комплекс железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Для защиты путевой инфраструктуры от размывов и паводкового подтопления возведена эффективная система водоотводных сооружений.

В результате модернизации пропускная способность станции возросла в 1,4 раза — с 33 пар до 47 пар грузовых поездов.