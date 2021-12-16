Офшорный вертолет Ми-171А3 совершил первый полет

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Многоцелевой вертолет Ми-171А3, разработанный холдингом «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех, приступил к летным испытаниям. Первый полет в режиме висения длился 15 минут и прошел штатно, все системы продемонстрировали стабильную работу. Машина предназначена для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ.

В ходе полета экипаж в составе старшего летчика-испытателя Героя России Александра Климова и летчика-испытателя кавалера ордена Мужества Владимира Кутанина выполнил серию коротких вертикальных маневров, а также развороты и перемещение вертолета во все стороны на различных скоростях.

Современный и конкурентоспособный вертолет Ми-171А3 разработан в рекордно короткие сроки: государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию модификации вертолета, предназначенного для полетов на морские буровые платформы, был подписан Минпромторгом России с холдингом в 2020 году. Общий объем господдержки проекта составляет 1 млрд рублей