В Ленобласти до четырех полос расширили 15 км трассы Р-21 «Кола»

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Пропускная способность участка с 51-го по 68-й км, проходящего по Кировскому району, увеличена в два раза. Объект реализован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе работ по реконструкции, к которым приступили в 2018 году, возвели три транспортных развязки — к Синявинским садоводствам, населенным пунктам Нижняя Шальдиха и Путилово и Синявинской птицефабрике, а также построили шесть скотопрогонов — специальных переходов для диких животных. Реконструированы мосты через реки Назия и Рябиновка, а через Назию построен еще один новый мост.

Линии искусственного освещения смонтированы на всем участке, их общая протяженность составляет 41,7 км. Вблизи жилых домов установлено более 11 тыс. кв. м шумозащитных экранов. Для удобства жителей построено 15 подземных пешеходных переходов, тротуары и пандусы для маломобильных групп, установлен 21 павильон на остановках общественного транспорта. На 60-м км подрядная организация обустроила две площадки отдыха со скамейками и урнами.

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Теперь параметры дороги соответствуют категории I-В. Разделение транспортных потоков позволило полностью исключить выезд на встречную полосу и самые опасные «лобовые» ДТП.

На 59-м км, западнее бывшего посёлка Верхняя Назия, дорожники обнаружили крупное воинское захоронение времен Великой Отечественной войны, состоящее приблизительно из 32 братских могил. После приостановки работ все останки воинов были извлечены поисковыми отрядами, а позднее торжественно перезахоронены.

Важно отметить, что в строй пока не введен 900-метровый отрезок, находящийся в составе указанного участка. Его реконструкцию планируется закончить в конце 2023 года, после переустройства пересекающих федеральную трассу на 57-м км магистральных газопроводов. Их балансодержатель в 2019 году потребовал от дорожников внести в проект изменения, касающиеся способа переустройства, что привело к необходимости повторного согласования в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и отразилось на сроках производства работ.

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***Федеральная трасса Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия связывает четыре субъекта Российской Федерации — Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Республику Карелия, Мурманскую область и входит в состав европейского маршрута Е-105. Участок дороги, проходящий в границах Ленобласти, находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Интенсивность движения на реконструированном отрезке в Кировском районе Ленобласти составляет от 37 до 50 тыс. машин в сутки.