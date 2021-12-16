В Ингушетии запустили завод по переработке мяса индейки

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Птицекомплекс «Южный «запустил завод по переработке мяса индейки в Малгобекском районе Ингушетии.

На заводе стартовало производство, на базе которого мясоперерабатывающий цех будет производить от 20 до 40 тонн продукции ежедневно. Предприятие выпускает тушки, филе грудки и другие части, а также предусмотрено производство субпродуктов, полуфабрикатов, продуктов глубокой переработки (сосиски, сардельки, колбаса), копчено-вареной продукции.

Завод предлагает изделия в охлаждённом и замороженном виде. Имеются промышленные камеры шоковой заморозки.

Строительство ООО «Птицекомплекс «Южный» началось в 2015 году. Суть инвестпроекта в 3,8 млрд рублей заключается в создании вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки весом 10 тыс. 235 тонн в год в с.п. Южное Малгобекского района.

Птицекомплекс состоит из 36 производственных объектов: шести птичников подращивания, 24 птичников выращивания, инкубатора, комбикормового завода, убойного цеха с цехом глубокой переработки мяса, цеха переработки отходов.Первую продукцию предприятие выпустило осенью этого года.

Производительность предприятия, согласно расчетам, достигнет более 10,2 тыс. тонн продукции в год. Количество создаваемых рабочих мест — 468, в том числе 122 — высокопроизводительных мест.

Комплекс оснащен качественными очистными сооружениями стоимостью 86 млн рублей, его обеспечили необходимым резервом воды.

Для жителей Ингушетии при розничной торговле оптовые цены сохраняются. Предусмотрена бесплатная доставка товара на свадебные и другие мероприятия. Индейки выращены исключительно на естественных кормах без добавления ГМО, химических примесей, мясокостной и рыбной муки.

По графику птицу реализуют на рынках в населённых пунктах Сурхахи, Сунжи и Экажева.