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В Воронежской области «Сингента» открыла в России Институт защиты семян

 © www.syngenta.ru

В Рамонском районе Воронежской области прошла торжественная церемония открытия Института защиты семян (The Seedcare Institute), в которой приняли участие крупнейшие семенные сельскохозяйственные компании, представители органов власти, СМИ и сотрудники «Сингенты».

Открытый в России Институт защиты семян стал семнадцатым по счету в глобальной сети институтов, которые компания «Сингента» развивает по всему миру.

Сингента инвестировала 300 млн рублей в строительство и оснащение этого центра.

Для участников церемонии провели экскурсию по новому институту, который занимает здание площадью более 1500 кв. м и располагает самыми современными в сельскохозяйственной отрасли лабораториями, что делает его ведущим исследовательским центром по обработке семян в России.

Первый в России

Институт защиты семян — первое подобное учреждение в России. Он станет профильным научным центром компании, привлекающим талантливых ученых для работы над проектами в области сельского хозяйства. Центр будет предоставлять услуги по разработке и внедрению инновационных методов обработки семян с использованием передовых технологий и оборудования, не имеющего аналогов на российском рынке.

В Институте защиты семян начали работу:

  • научно-исследовательская лаборатория по диагностике фитопатогенов в почве, семенах и растительном материале, использующая традиционные и современные молекулярно-генетические методы;
  • лаборатория искусственного климата для моделирования условий окружающей среды различных регионов страны;
  • микробиологическая лаборатория для выделения и глубинного изучения патогенов растений;
  • лаборатория по контролю качества обработки семян;
  • зал для нанесения средств защиты семян с машинами для обработки семян мировых и российских производителей;
  • склад для хранения семян;
  • современные аудитории для проведения обучающих мероприятий.

 © www.syngenta.ru

«Институт защиты семян компании „Сингента“ — это современный научно-исследовательский и тренинговый центр, предлагающий расширенные ресурсы для обучения обработке семян и улучшенные возможности сотрудничества с клиентами, — сказал Константин Бельдюшкин, генеральный директор „Сингенты“ в России. — Компания инвестировала 300 млн рублей в строительство и оснащение этого центра, что в очередной раз демонстрирует неизменность нашей стратегии по внедрению инноваций и локализации производства в России».

Василь Голубка, директор направления средств защиты семян в России, утверждает: «Главная цель строительства Института защиты семян — улучшение качества российского семенного фонда. Команда экспертов российского института будет оказывать всестороннюю поддержку семенным компаниям, развивающим производство на территории России и планирующим его локализацию в ближайшем будущем».

Большой потенциал

Российский рынок защиты семян — один из крупнейших в Европе. В последние годы он претерпевает качественные преобразования. Во-первых, растет доля семян, обрабатываемых непосредственно в России, во-вторых, за последние семь лет на рынке появилось около сорока новых продуктов, активно растет спрос на комбинированные препараты. Увеличиваются затраты на обработку семян — хозяйства готовы вкладывать в защиту семян, рассматривая ее как важный этап защиты будущего урожая.

Институт будет анализировать 10 тысяч образцов семян ежегодно. На его базе будут проходить еженедельные тренинги по обработке семян для аграриев и производителей семян. Институт будет также готовить к работе студентов аграрных вузов.
Источник: https://www.syngenta.ru/news/202112...seed-protection-institute-in-russia

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  • POLO
  • 3
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Воронежская область, Сингента, семеноводство, иностранные инвестиции
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    17.12.2114:13:19

    Интересная новость — для меня неожиданная:

    https://www.syn...eli/institution

    Правда, на Украине тоже есть, но это неудивительно.

    #1244759
    • Clausson Clausson
      17.12.2116:08:00

      Есть проверенный и действующий эффективный путь — сталинский (о ужас — я это сказал) и есть русская школа управления — условно называемая «комиссарской». Это одно из наших «секретных» орудий.

      Но тогда вокруг каждого иностранного специалиста были десятки советских инженеров, которым оказывалась серьезная поддержка и перед которыми ставились конкретные задачи. Иначе говоря был правильный, осознанный, плановый кадровый менеджмент который и позволил стране в предельно короткие, невообразимые для истории цивилизаций сделать технологические прорывы в одной отдельной стране.

      Ну так вот, Воронежский университет был (и надеюсь все еще остается) очень серьезным заведением по части биологических факультетов. Отсюда, например, старотовали уже известные в узких кругах (например, пивоваров) био-геномные стартапы. Но надо улучшать государственный менеджмент по этим направлениям.

      Отредактировано: Clausson~16:12 17.12.21
      #1244766
  • Clausson Clausson
    17.12.2116:03:54

    Это хорошо… Только при том условии, что наравне с допуском швейцарских и всех прочих компаний мы сознательно начнем выращивать собственные компании. В противном случае и как минимум это станет лишь легальным каналом для утечки мозгов.

    Аналогично офисам Боинга по нашей стране — которые есть лишь сепараторы нужных для США интеллектуальных кадров, но попутно они дали работу нашим конструкторам и в какой-то мере сохранили нашу конструкторскую школу.

    Очень надеюсь на собственную развитую школу в сельском хозяйстве.

    #1244765
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