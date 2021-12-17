В Воронежской области «Сингента» открыла в России Институт защиты семян

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В Рамонском районе Воронежской области прошла торжественная церемония открытия Института защиты семян (The Seedcare Institute), в которой приняли участие крупнейшие семенные сельскохозяйственные компании, представители органов власти, СМИ и сотрудники «Сингенты».

Открытый в России Институт защиты семян стал семнадцатым по счету в глобальной сети институтов, которые компания «Сингента» развивает по всему миру.

Сингента инвестировала 300 млн рублей в строительство и оснащение этого центра.

Для участников церемонии провели экскурсию по новому институту, который занимает здание площадью более 1500 кв. м и располагает самыми современными в сельскохозяйственной отрасли лабораториями, что делает его ведущим исследовательским центром по обработке семян в России.

Первый в России

Институт защиты семян — первое подобное учреждение в России. Он станет профильным научным центром компании, привлекающим талантливых ученых для работы над проектами в области сельского хозяйства. Центр будет предоставлять услуги по разработке и внедрению инновационных методов обработки семян с использованием передовых технологий и оборудования, не имеющего аналогов на российском рынке.

В Институте защиты семян начали работу:

научно-исследовательская лаборатория по диагностике фитопатогенов в почве, семенах и растительном материале, использующая традиционные и современные молекулярно-генетические методы;

лаборатория искусственного климата для моделирования условий окружающей среды различных регионов страны;

микробиологическая лаборатория для выделения и глубинного изучения патогенов растений;

лаборатория по контролю качества обработки семян;

зал для нанесения средств защиты семян с машинами для обработки семян мировых и российских производителей;

склад для хранения семян;

современные аудитории для проведения обучающих мероприятий.

© www.syngenta.ru

«Институт защиты семян компании „Сингента“ — это современный научно-исследовательский и тренинговый центр, предлагающий расширенные ресурсы для обучения обработке семян и улучшенные возможности сотрудничества с клиентами, — сказал Константин Бельдюшкин, генеральный директор „Сингенты“ в России. — Компания инвестировала 300 млн рублей в строительство и оснащение этого центра, что в очередной раз демонстрирует неизменность нашей стратегии по внедрению инноваций и локализации производства в России».

Василь Голубка, директор направления средств защиты семян в России, утверждает: «Главная цель строительства Института защиты семян — улучшение качества российского семенного фонда. Команда экспертов российского института будет оказывать всестороннюю поддержку семенным компаниям, развивающим производство на территории России и планирующим его локализацию в ближайшем будущем».

Большой потенциал

Российский рынок защиты семян — один из крупнейших в Европе. В последние годы он претерпевает качественные преобразования. Во-первых, растет доля семян, обрабатываемых непосредственно в России, во-вторых, за последние семь лет на рынке появилось около сорока новых продуктов, активно растет спрос на комбинированные препараты. Увеличиваются затраты на обработку семян — хозяйства готовы вкладывать в защиту семян, рассматривая ее как важный этап защиты будущего урожая.

Институт будет анализировать 10 тысяч образцов семян ежегодно. На его базе будут проходить еженедельные тренинги по обработке семян для аграриев и производителей семян. Институт будет также готовить к работе студентов аграрных вузов.