Добавить статью
Лого Сделано у нас
Блог компании Geoscan™ ⇒ Электроника, электротехника и приборы

Геоскан представил мультиспектральную камеру собственного производства Geoscan Pollux

Мультиспектральная камера Geoscan PolluxМультиспектральная камера Geoscan Pollux © www.geoscan.aero

При создании фотокамеры мы опирались на многолетний опыт проведения мультиспектральной съемки и потребности клиентов, пользующихся агроверсией Геоскана 201 и 401. Чтобы достичь наилучшего результата, не пренебрегая удобством (например, запись данных проходит на стандартную карту памяти microSD), мы использовали матрицы Sony IMX273 серии Pregius с 12-битным АЦП и объективы 8 мм F/1.8. Благодаря такому тандему Geoscan Pollux не то что не уступает, но и превосходит некоторые зарубежные аналоги. За счет более высокого разрешения (1440×1080) и увеличенного фокусного расстояния изображения отличаются большей детализацией. К примеру, при съемке с самолетных БПЛА, которые ограничены минимальной безопасной высотой, Geoscan Pollux позволяет получить разрешение 5,2 см/пикс.

Учитывая растущую потребность в создании карт различных вегетационных индексов как для производственных, так и исследовательских задач, наша компания разработала камеру, которая позволяет вести съемку одновременно в пяти диапазонах. Помимо основных каналов видимого спектра (синего, красного и зеленого) камера регистрирует дальний красный и ИК — все в узких (12-40 нм) диапазонах.
Источник: https://www.geoscan.aero/ru/blog/pr...yu-kameru-sobstvennogo-proizvodstva

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Geoscan Pollux, Геоскан, Geoscan, мультиспектральная камера, мультиспектральная съемка, фотокамера, беспилотники, БПЛА, БЛА, дроны, коптеры
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,