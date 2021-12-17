Возведение новых объектов от Военно-строительного комплекса

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Проект

Новая школа искусств рядом с «Херсонесом Таврическим»

Возле музея-заповедника «Херсонес Таврический», на территории бывших воинских частей запланировано строительство историко-археологического парка с новыми музеями античности Византии и христианства, филиалом «Артека» и крупным паломническим центром. Предусмотрены корпуса для размещения туристов и паломников. Вокруг зданий будет общественное пространство площадью 23 гектара. Появятся новые подъездные пути к Херсонесу, парковки на 1380 мест, в том числе подземные.

Проект реализует фонд «Моя история», работы планируют завершить в 2024 году.

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Военные строители приступили к возведению первых двух объектов историко-археологического парка «Херсонес Таврический» в Севастополе — школы искусств и детского центра «Корсунь» — филиала «Артека». Стройка ведется круглосуточно, к работам привлечены 1200 человек.

Планируется комбинированная система: дети из Севастополя будут учиться постоянно, а дети из «Артека» будут приезжать, размещаться в спальном корпусе, знакомиться с историей Херсонеса и посещать занятия, практикумы в школе искусств.

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Образовательный комплекс строят ударными темпами. К концу января по плану будут завершены монолитные работы, начнется отделка, монтаж оборудования, а затем пуско-наладочные работы. В августе 2022 года приступят к процедуре лицензирования школы.

Строители прислушались к просьбам жильцов соседних домов, которые жаловались на грохот стройки по ночам. Шумные работы в ночное время будут сокращены, а количество рабочих в ночной смене уменьшат до 100 человек. Также возле домов будет выполнено благоустройство.

В 2022 году, после завершения археологических раскопок, начнется строительство основных объектов историко-археологического парка: музеев античности, Византии, христианства, паломнического центра.

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Проект планировки территории парка сейчас проходит общественные обсуждения. Эксперты тем временем должны принять решение о том, как сохранить на этой территории найденные при раскопках памятники археологии. По словам начальника античной новостроечной экспедиции Института истории материальной культуры РАН Сергея Соловьева, в южном пригороде Херсонеса найдено более 500 тысяч артефактов, около 100 археологических объектов ученые предложили сохранить на месте.

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Историко-археологический парк строится на территории бывших воинских частей возле музея-заповедника «Херсонес Таврический».Возле Херсонеса располагались полевой банк, автобат и школа водолазов. Первые два подразделения уже освободили территорию — новый полевой банк разместился в центре города, автобат также перемещен на новое место. До конца этого года начнется переезд Центра подготовки водолазных специалистов ВМФ, для которого на берегу Камышовой бухты в Севастополе построена новая база.

Строительство нового онкологического центра в Туле

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Онкоцентр рассчитан на 340 мест, поликлиника при нем — на 400 посещений в смену.

Общая площадь объекта — порядка 57 тысяч кв. метров, а состоять он будет из четырех блоков: консультативно-диагностического, хирургии, лаборатории и стационара.

На строительной площадке задействовано более 600 человек и 15 единиц строительной техники. За ходом работ ведется круглосуточный мониторинг.

По проекту новый областной онкоцентр в Туле — это четыре корпуса, соединенные между собой коридорами на всех этажах. Форма, высота и расположение блоков определены медицинскими требованиями, конфигурацией участка и подъездами, предусмотренными градостроительным планом. Все это влияет на инсоляцию (норма солнечного света в помещениях) комплекса и автомобильную доступность к входам здания.

Плановые сроки сдачи объекта — октябрь 2023 года.

Новый микрорайон в Мирном растет на глазах

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В южной части г. Мирного на ул. Космонавтов продолжается развитие Второго микрорайона. Скоро здесь появятся три 12-этажки по 72 квартиры в каждой.

В домах — по 12 «однушек», площадью от 45 до 53 кв. м, по 36 «двушек» (62-77 кв. м), по 12 «трешек» (79-95 кв. м) и по 12 четырехкомнатных жилых помещений (109 — 119 кв. м).

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Во всех квартирах специалисты Военно-строительной компании Минобороны РФ покрасят потолки, наклеят обои и плитку. На пол уложат линолеум с плинтусами. Ванные укомплектуют сантехникой, а на кухнях установят раковины и электроплиты.

После — на территории высадят деревья и кустарники, установят скамейки и урны. Детские площадки оснастят качелями, каруселями и даже столами для настольных игр.

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В микрорайоне уже созданы все условия комфортной жизни, так как поблизости есть торговые центры, детский сад, школа и Ледовый Дворец им. Ю. А. Гагарина.

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Возведение Второго микрорайона началось по Федеральной целевой программе «Развитие российских космодромов» в 2014 году. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано 6 домой на 622 квартиры.

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*Программа подразумевает создание жилых домов и социальной инфраструктуры для военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, проживающих на территориях космодромов.

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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России (ВСК) возводят новый грузовой терминал в Новороссийске

Работы идут одновременно по нескольким направлениям. Задача — завершить объект точно в срок. В интересах Минобороны РФ создать в этом регионе современный и эффективный логистический узел для хранения и транспортировки продукции военного и специального назначения. Это стало особенно важно с расширением стратегических задач, решаемых на юго-западном направлении.

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На будущем причальном фронте ежедневно трудятся более 100 человек. Все строительные процессы идут в несколько потоков: люди ведут отсыпку основания будущего причала (масштабное инженерное сооружение — искусственная линия суши, выдающаяся далеко в море), плавкраны бурят и погружают сваи под основание грузового терминала, вот-вот завершена разборка гексабитов (это железобетонные конструкции сложной формы, с их помощью возводят ограждения для защиты береговой линии и гидротехнических сооружений от водной эрозии).

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Производитель работ Александр Ревинский:

— Мы стоим на основании будущего причала. Отсыпанный искусственный «остров» станет основой грузового терминала. Этот остров станет продолжением береговой линии и уйдет в море на 90 метров, а общая протяженность причального фронта составит более 300 метров. Площадь под все элементы современного грузового комплекса составляет 2 гектара. Объем гидротехнического объекта оценивается в 175тыс. кубометров горной породы. Две трети запланированного объема уже сделано — 125 тысяч кубометров камня.

Новый грузовой терминал возводят на участке береговой линии у Восточного мола Военной гавани Новороссийской военно-морской базы. Объект стал очередным этапом освоения этой территории и имеет важное значения для укрепления обороноспособности южных рубежей России. Терминал сможет гарантированно обеспечивать потребности Минобороны России в хранении и транспортировке продукции военного и специального назначения на Черном море. Необходимость в нем возникла с расширением решаемых задач на юго-западном стратегическом направлении.

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Ранее здесь уже построили стоянки подводных лодок, кораблей, общежития для личного состава, здания и сооружения пунктов управления, учебно-тренировочные комплексы по подготовке морских специалистов. Работы были проведены в рамках реализации федеральной целевой программы «Создание системы базирования кораблей и судов Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005 — 2020 годах».

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Важно отметить, что военные строители приступили к возведению новых объектов, включая и терминал, без существенных изменений облика уже созданного пункта базирования. Это сделано благодаря комплексному подходу в проектировании базы в Новороссийске.

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Справочно:

В первую очередь пользоваться новым грузовым причалом будет компания «Оборонлогистика». Ее суда, ледоколы и паромы доставляют по воде армейские грузы разного назначения в самые труднодоступные районы страны.

«Оборонлогистика» создана при поддержке Министерства обороны Российской Федерации в 2011 году. Основная задача — гарантированное обеспечение потребностей Вооруженных Сил РФ при транспортировке и хранении материально — технических средств, а также производства продукции при диверсификации деятельности за счет эффективной работы в гражданском сегменте рынка логистических услуг.

С 2015 года компания работает в структуре Военно-строительного комплекса МО РФ. Оборонлогистика" успешно функционирует и стремительно наращивает объемы на рынке складской логистики и грузовых перевозок при помощи морского, воздушного и наземного транспорта, Сегодня причальные мощности в г. Новороссийске уже активно используются для перевалки, накопления и обработки экспортных и импортных грузов партнеров и клиентов «Оборонлогистики», в первую очередь на Ближневосточном направлении.

Круглогодичный образовательный центр для молодых профессионалов творческих и креативных индустрий, управленцев, лидеров НКО и других целевых аудиторий создается в Крыму, на берегу Черного моря, в бухте Капсель под Судаком.

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Центр начнет работу в 2023 году и войдет в число образовательных центров Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), а также станет ключевым проектом арт-кластера «Таврида».

Образовательный центр «Университет креативных индустрий» создается в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на условиях софинансирования. 29 ноября генподрядчик получил разрешение на строительство первой очереди образовательного центра.

Сегодня на объекте трудятся 105 человек и 18 единиц техники. Специалисты ВСК разрабатывают грунт, делают свайное поле (всего планируется забить около 3 тысяч свай), ведут армирование фундаментной плиты административного корпуса, готовят участок под парковку вэлком-центра, монтируют бетонно-растворный узел (специализированная установка для изготовления бетона непосредственно на площадке), заливают фундаменты под башенные краны. Строительные процессы идут параллельно.

«Университет будет предлагать учебные программы дополнительного образования для профессионалов из разных сфер. Мы рассчитываем, что образовательный центр станет одной из ведущих площадок России для создания проектов в сфере творческих и креативных индустрий. Это будет возможно благодаря использованию новых форматов просвещения, где образовательная программа граничит с творчеством и шоу, а итогом такого обучения будут конкретные проекты: выставки, постановки, разработки, показы. Объединение разных аудиторий в стенах университета даст нам возможность формировать разнопрофильные команды под конкретные задачи», — отметил руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Первая очередь строительства включает три большие творческие лаборатории, в которых смогут одновременно заниматься более 1500 человек. В зданиях разместятся концертный зал на 400 мест, зал с трансформируемым подиумом для fashion-показов, студия звукозаписи, типография, мультимедийная студия для записи подкастов и прямых эфиров, репетиционные залы для музыкантов и актеров, залы хореографии, универсальные аудитории, многочисленные творческие пространства для архитекторов, художников и дизайнеров, специалистов по анимации, литераторов и представителей других креативных индустрий.

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К открытию университета в 2023 году планируется построить также пять жилых корпусов для учащихся и экспертов-преподавателей, фуд-зону, многофункциональную входную группу с медпунктом, точками питания и залами ожидания, прачечную, котельную и административный корпус. Общая площадь зданий — более 42 тысяч кв. м.

Все здания будущего образовательного центра органично вписаны в природный ландшафт. Постройки будут объединены системой приподнятых над землей мостовых переходов — с любой точки пешеходного настила будет видно море. В архитектурную концепцию заложена идея «Древа Культуры». Его можно будет увидеть, взглянув на территорию университета с высоты: надземные пешеходные мосты напомнят ствол и ветви, а здания — листья.

В Казани специалисты Публично — правовой Военно-строительной компании («ВСК») возводят новый госпиталь на 150 мест

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На объекте работают 533 человека, задействовано 22 единицы техники.

Плановый срок сдачи госпиталя — декабрь 2022 года.

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Новая клиника строится в Истре Московской области

Ежедневно на объекте трудятся порядка 360 военных строителей, 13 инженерно-технических работников, задействовано 26 единиц техники.

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Больничный современный комплекс «под ключ», который строится в рамках реализации президентского проекта государственной программы МО «Здравоохранение Подмосковья».

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Общая площадь объекта — 17 800 кв.м

Основные корпуса действующей районной больницы в г. Истре построены в начале 70-х годов. В связи с ветхостью зданий проведение капитального ремонта в помещениях нецелесообразно, поэтому областными властями было принято решение о строительстве новой современной больницы. Они обратились в Минобороны с просьбой применить апробированные военными строители технологии, чтобы проект был реализован в кратчайшие сроки. Стационар будет иметь операционный и диагностический блоки. Он рассчитан на 160 мест.

Планируемый срок окончания работ — май 2022 года.

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