Вторую очередь крупного стекольного завода запустили в Воронеже

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Предприятие специализируется на изготовлении листового стекла и зеркала. Его используют как для внешнего остекления, в производстве стеклопакетов, так и для внутреннего остекления — в производстве дверей, межкомнатных перегородок, столов и столешниц, кухонных фартуков, душевых кабин, в изготовлении зеркального наполнения мебели, зеркальной плитки и мозаики.

В новом цехе площадью 2700 кв. м будут производить закаленное стекло, триплексы (многослойное стекло), моллированное (гнутое) стекло, стеклопакеты для строительства и интерьерное стекло. Эта продукция применяется в строительстве и мебельном производстве.

C запуском второй очереди объем производства завода изменится на две трети.

Новые мощности позволят стеклозаводу производить 5000 кв. м закаленного стекла в сутки вместо прежних 1000−1200, а в перспективе выйти на международный рынок.

© riavrn.ru

© riavrn.ru

Заинтересовать зарубежных партнеров планируют, к примеру, такой продукцией, как триплексванное стекло с переменной прозрачностью — сейчас его производят только предприятия Московской области.

Общий объем инвестиций в возведение новой очереди и ее оснащение инновационным оборудованием составил порядка 250 млн рублей. Увеличение объема производства позволило компании создать 30 новых рабочих мест.