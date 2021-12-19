В ИФА им. А.М. Обухова РАН и Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе установили суперЭВМ
Специалисты группы компаний РСК установили в ФТИ РАН новую сверхкомпактную суперкомпьютерную систему класса «РСК микроЦОД» производительностью 66,13 Тфлопс.
«РСК микроЦОД» поможет Институту физики атмосферы РАН решать актуальные задачи предсказуемости климата
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук (ИФА им. А.М. Обухова РАН) ввел в эксплуатацию суперкомпьютерный комплекс «РСК микроЦОД» на базе высокоплотной и энергоэффективной архитектуры «РСК Торнадо», созданный и установленный специалистами российской группы компаний РСК. ИФА им. А.М. Обухова РАН — один из ведущих в мире научных центров в области наук об атмосфере и климате, использующий современные экспериментальные, теоретические и численные методы исследования.
Сотрудники института будут решать на «РСК микроЦОД» задачи моделирования процессов динамики атмосферы, климата, переноса загрязнений, а также интенсивно использовать вычислительную систему в рамках новой Лаборатории предсказуемости климата для разработки улучшенных методов суб-сезонного (2 недели — месяц), сезонного (несколько месяцев) и климатического декадного прогноза (10-30 лет) на основе численного моделирования с использованием моделей общей циркуляции атмосферы, океана и морского льда.
Предсказуемость климата в Северной Евразии: от механизмов региональной изменчивости к улучшению качества прогноза
Основная цель проекта — повысить точность региональных климатических прогнозов, в том числе прогнозов экстремальных погодно-климатических явлений, в средних широтах на основе разработки и применения новых подходов для оценки предсказуемости. Исследования в рамках проекта прежде всего будут направлены на изучение климатических процессов в Северной Евразии на временных масштабах от нескольких недель до столетия. Для повышения точности климатического прогноза будут использованы наилучшие на сегодняшний день методики ансамблевых расчетов с использованием глобальных и региональных климатических моделей в сочетании с анализом современных баз данных наблюдений, передовыми эмпирическими подходами и методами машинного обучения.
Решение «РСК микроЦОД» в ИФА им. А.М. Обухова РАН
«РСК микроЦОД» — быстро завоевывающее популярность решение, представляющее собой сверхкомпактный, энергоэффективный и полностью готовый к работе центр обработки данных в одной стойке, устанавливаемый в любые, практически неподготовленные, помещения. Это решение было выбрано ИФА им. А.М. Обухова РАН вследствие существующих ограничений для серверных помещений и лимита на подведенное электропитание. При необходимости этот программно-аппаратный комплекс позволяет при нехватке вычислительной мощности запускать решаемые задачи во внешних суперкомпьютерных центрах.
Такой ЦОД состоит из поля вычислительных узлов «РСК Торнадо» со 100% жидкостным охлаждением, возможных компонентов с воздушным охлаждением и всей инфраструктуры системы охлаждения, размещенных в одном шкафу. Это решение может масштабироваться от нескольких до 32-х или 51-го узла, работающих под управлением системы управления и мониторинга на базе интегрированного программного стека «РСК БазИС».
«РСК микроЦОД» в ИФА им. А.М. Обухова РАН построен на базе 7-и вычислительных узлов с серверными процессорами AMD EPYC™ 7742.
Универсальное высокоплотное и энергоэффективное решение «РСК Торнадо»
Специалистами РСК накоплен уникальный опыт разработки, создания и эксплуатации высокоплотных и энергоэффективных суперкомпьютерных комплексов, де-факто компания является мировым технологическим лидером в этой области.
Решение «РСК Торнадо» обладает передовыми показателями компактности и вычислительной плотности (до 153 узлов в одном стандартном шкафу 42U), высоким уровнем энергоэффективности, а также обеспечивает возможность стабильной работы вычислительных узлов в режиме «горячая вода» при температуре хладоносителя до +65 °С на входе в вычислительные узлы и коммутаторы. Работа в режиме «горячая вода» для данного решения позволяет применить круглогодичный режим free cooling (24×365), используя только сухие градирни, работающие при температуре окружающего воздуха до +50 °С, что, в свою очередь, позволяет полностью избавиться от чиллеров. В результате среднегодовой показатель PUE системы, отражающий уровень эффективности использования электроэнергии, составляет менее чем 1,04, что является одним из лучших для HPC-индустрии.
Высокая доступность, отказоустойчивость и простота использования вычислительных систем, созданных на базе решений РСК для высокопроизводительных вычислений, также обеспечиваются благодаря передовой системе управления и мониторинга на базе интегрированного программного стека «РСК БазИС». Эта система является открытой и легко расширяемой платформой, созданной на основе ПО с открытым исходным кодом и микроагентной архитектуры.
Она позволяет осуществлять управление как центром обработки данных в целом, так и отдельными его элементами, такими как: вычислительные узлы, коммутаторы, инфраструктурные компоненты, задачи и процессы. Все элементы комплекса (вычислительные узлы, блоки питания, модули гидрорегулирования и др.) имеют встроенный модуль управления, что обеспечивает широкие возможности для детальной телеметрии и гибкого управления. Конструктив шкафа позволяет заменять вычислительные узлы, блоки питания и модули гидрорегулирования (при условии применения резервирования) в режиме горячей замены без прерывания работоспособности комплекса. Большинство компонентов системы (таких, как вычислительные узлы, блоки питания, сетевые и инфраструктурные компоненты
В составе «РСК БазИС» имеются функциональные возможности по мониторингу и управлению территориально распределенными центрами обработки данных.