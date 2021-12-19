В ИФА им. А.М. Обухова РАН и Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе установили суперЭВМ

© rscgroup.ru

Специалисты группы компаний РСК установили в ФТИ РАН новую сверхкомпактную суперкомпьютерную систему класса «РСК микроЦОД» производительностью 66,13 Тфлопс.

© rscgroup.ru

«РСК микроЦОД» поможет Институту физики атмосферы РАН решать актуальные задачи предсказуемости климата

© rscgroup.ru

Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук (ИФА им. А.М. Обухова РАН) ввел в эксплуатацию суперкомпьютерный комплекс «РСК микроЦОД» на базе высокоплотной и энергоэффективной архитектуры «РСК Торнадо», созданный и установленный специалистами российской группы компаний РСК. ИФА им. А.М. Обухова РАН — один из ведущих в мире научных центров в области наук об атмосфере и климате, использующий современные экспериментальные, теоретические и численные методы исследования.

Сотрудники института будут решать на «РСК микроЦОД» задачи моделирования процессов динамики атмосферы, климата, переноса загрязнений, а также интенсивно использовать вычислительную систему в рамках новой Лаборатории предсказуемости климата для разработки улучшенных методов суб-сезонного (2 недели — месяц), сезонного (несколько месяцев) и климатического декадного прогноза (10-30 лет) на основе численного моделирования с использованием моделей общей циркуляции атмосферы, океана и морского льда.

Предсказуемость климата в Северной Евразии: от механизмов региональной изменчивости к улучшению качества прогноза

Основная цель проекта — повысить точность региональных климатических прогнозов, в том числе прогнозов экстремальных погодно-климатических явлений, в средних широтах на основе разработки и применения новых подходов для оценки предсказуемости. Исследования в рамках проекта прежде всего будут направлены на изучение климатических процессов в Северной Евразии на временных масштабах от нескольких недель до столетия. Для повышения точности климатического прогноза будут использованы наилучшие на сегодняшний день методики ансамблевых расчетов с использованием глобальных и региональных климатических моделей в сочетании с анализом современных баз данных наблюдений, передовыми эмпирическими подходами и методами машинного обучения.

Решение «РСК микроЦОД» в ИФА им. А.М. Обухова РАН

«РСК микроЦОД» — быстро завоевывающее популярность решение, представляющее собой сверхкомпактный, энергоэффективный и полностью готовый к работе центр обработки данных в одной стойке, устанавливаемый в любые, практически неподготовленные, помещения. Это решение было выбрано ИФА им. А.М. Обухова РАН вследствие существующих ограничений для серверных помещений и лимита на подведенное электропитание. При необходимости этот программно-аппаратный комплекс позволяет при нехватке вычислительной мощности запускать решаемые задачи во внешних суперкомпьютерных центрах.

Такой ЦОД состоит из поля вычислительных узлов «РСК Торнадо» со 100% жидкостным охлаждением, возможных компонентов с воздушным охлаждением и всей инфраструктуры системы охлаждения, размещенных в одном шкафу. Это решение может масштабироваться от нескольких до 32-х или 51-го узла, работающих под управлением системы управления и мониторинга на базе интегрированного программного стека «РСК БазИС».

«РСК микроЦОД» в ИФА им. А.М. Обухова РАН построен на базе 7-и вычислительных узлов с серверными процессорами AMD EPYC™ 7742.

Универсальное высокоплотное и энергоэффективное решение «РСК Торнадо»

Специалистами РСК накоплен уникальный опыт разработки, создания и эксплуатации высокоплотных и энергоэффективных суперкомпьютерных комплексов, де-факто компания является мировым технологическим лидером в этой области.

© rscgroup.ru

Решение «РСК Торнадо» обладает передовыми показателями компактности и вычислительной плотности (до 153 узлов в одном стандартном шкафу 42U), высоким уровнем энергоэффективности, а также обеспечивает возможность стабильной работы вычислительных узлов в режиме «горячая вода» при температуре хладоносителя до +65 °С на входе в вычислительные узлы и коммутаторы. Работа в режиме «горячая вода» для данного решения позволяет применить круглогодичный режим free cooling (24×365), используя только сухие градирни, работающие при температуре окружающего воздуха до +50 °С, что, в свою очередь, позволяет полностью избавиться от чиллеров. В результате среднегодовой показатель PUE системы, отражающий уровень эффективности использования электроэнергии, составляет менее чем 1,04, что является одним из лучших для HPC-индустрии.

Высокая доступность, отказоустойчивость и простота использования вычислительных систем, созданных на базе решений РСК для высокопроизводительных вычислений, также обеспечиваются благодаря передовой системе управления и мониторинга на базе интегрированного программного стека «РСК БазИС». Эта система является открытой и легко расширяемой платформой, созданной на основе ПО с открытым исходным кодом и микроагентной архитектуры.

© rscgroup.ru

Она позволяет осуществлять управление как центром обработки данных в целом, так и отдельными его элементами, такими как: вычислительные узлы, коммутаторы, инфраструктурные компоненты, задачи и процессы. Все элементы комплекса (вычислительные узлы, блоки питания, модули гидрорегулирования и др.) имеют встроенный модуль управления, что обеспечивает широкие возможности для детальной телеметрии и гибкого управления. Конструктив шкафа позволяет заменять вычислительные узлы, блоки питания и модули гидрорегулирования (при условии применения резервирования) в режиме горячей замены без прерывания работоспособности комплекса. Большинство компонентов системы (таких, как вычислительные узлы, блоки питания, сетевые и инфраструктурные компоненты и т. д. ) являются программно-определяемыми, что позволяет существенно упростить и ускорить как начальное развертывание, так и обслуживание, и последующую модернизацию системы. Жидкостное охлаждение всех компонентов обеспечивает длительный срок их службы.

В составе «РСК БазИС» имеются функциональные возможности по мониторингу и управлению территориально распределенными центрами обработки данных.

https://rscgroup.ru/project/fti-ioffe-microdc/