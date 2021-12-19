Развитие российской глубинки: село Щучье (Фоторепортаж)

© Фото из открытых источников

Село Щучье Воронежской области основано в 1704 году вольными казаками. Расстояние до областного центра 145 км. Частных домовладений на территории поселения 670. Численность чуть больше 1000 человек. В непосредственной близости от поселения находятся лесные угодья, Икорецкий заказник.

Все дома газифицированы, в каждом Индивидуальное отопление, Центральное водоснабжение (с 2007 года), сельский клуб, библиотека, 2 ФОПа, Банк «Сбер», Почта, 5 магазинов, Музей, Храм, Детский сад, Школа.

Фоторепортаж о том, как российские сёла с вечно пьяными мужиками по мнению либеральной прогрессивной общественности «загнивают».

Фото 2021 года. на заглавном — Сквер.

© Фото из открытых источников

Мемориальный комплекс «Щученский плацдарм»

© Фото из открытых источников

в 2015 году состоялось открытие «Парк Победы»

© Фото из открытых источников

Историко-краеведческий музей !

© Фото из открытых источников

Фельдшерско-акушерский пункт

© Фото из открытых источников

Средняя школа построена в 2006 году. Имеется школьная волейбольная команда, действует детская школа самбо. Ученики изучают два иностранных языка — французский и английский. Также хорошо оборудованы кабинеты химии, технологии, информатики.

© Фото из открытых источников

Детский сад на 40 мест введён в строй 2011 г. производилось благоустройство территории, оборудованы детские игровые площадки и места для прогулки.

© Фото из открытых источников

В 2014 году был возведен храм Рождества Пресвятой Богородицы.

© Фото из открытых источников

Общий вид

На территории села функционирует хлебопекарня. Молокоперерабатывающий завод заработал в 2016 году, ежедневно производят 22 тонны готовой продукции: молоко, сметану, йогурт, кефир, творог различной жирности.

Также в 2021 году в селе был запущен завод по производству сыра