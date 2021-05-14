Завод по производству сыра запущен в Воронежской области
Новый завод по производству сыра запущен в селе Щучье Лискинского района Воронежской области. Инвестиции «Эконивы» Штефана Дюрра составили около 1 миллиарда рублей.
Объём производства составит 60 тонн молока в сутки. Планируется ежедневно производить 4 тонны полутвёрдых сыров и 2 тонны твёрдых.
Сыропригодное молоко «Эконива» отбирает по 29 параметрам соответствия на собственных фермах, расположенных недалеко от производства. Значимую роль в процессе отбора играют высший сорт молока и высокое содержание в нём белка. Благодаря этому гарантируется стабильно высокое качество и неповторимый вкус конечного продукта.
Первостепенная задача нашей команды — производить для жителей России самые качественные сыры насыпных, наливных и твёрдых видов. Первыми на прилавках магазинов окажутся полутвёрдые сыры типов «Российский» и «Голландский». Полутвёрдые сыры будут приготовлены по авторским рецептурам.
В дальнейшем планируется развитие линейки твёрдых сыров элитного типа «Бергкезе». В производстве будет использоваться бревибактерии красной плесени, которые предадут насыщенный и уникальный вкус.
Созревание сыров происходит в специальных камерах, которые оснащены климатической техникой французской компании CLAUGER. Также завод оборудован техникой европейского лидера отрасли — компании Bertsch.
Выпускать сыры планируется под собственной торговой маркой «ЭкоНива».
https://www.dai...zvodstvu-s.html
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14.05.2119:39:38