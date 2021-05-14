Завод по производству сыра запущен в Воронежской области

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Новый завод по производству сыра запущен в селе Щучье Лискинского района Воронежской области. Инвестиции «Эконивы» Штефана Дюрра составили около 1 миллиарда рублей.

Объём производства составит 60 тонн молока в сутки. Планируется ежедневно производить 4 тонны полутвёрдых сыров и 2 тонны твёрдых.

Сыропригодное молоко «Эконива» отбирает по 29 параметрам соответствия на собственных фермах, расположенных недалеко от производства. Значимую роль в процессе отбора играют высший сорт молока и высокое содержание в нём белка. Благодаря этому гарантируется стабильно высокое качество и неповторимый вкус конечного продукта.

Первостепенная задача нашей команды — производить для жителей России самые качественные сыры насыпных, наливных и твёрдых видов. Первыми на прилавках магазинов окажутся полутвёрдые сыры типов «Российский» и «Голландский». Полутвёрдые сыры будут приготовлены по авторским рецептурам.

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В дальнейшем планируется развитие линейки твёрдых сыров элитного типа «Бергкезе». В производстве будет использоваться бревибактерии красной плесени, которые предадут насыщенный и уникальный вкус.

Созревание сыров происходит в специальных камерах, которые оснащены климатической техникой французской компании CLAUGER. Также завод оборудован техникой европейского лидера отрасли — компании Bertsch.

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Выпускать сыры планируется под собственной торговой маркой «ЭкоНива».

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