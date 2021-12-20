Современные комплексы связи поступили в воинские части ВВО на Сахалине и Курилах

© function.mil.ru

На вооружение подразделений связи армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) дислоцирующегося на Сахалине и Курильских островах, в 2021 году поступили новейшие комплексы связи.

В рамках гособоронзаказа на вооружение армейского корпуса ВВО в 2021 году поступили новые цифровые комплексы связи «Переселенец», на базе автомобиля повышенной проходимости «КамАЗ».

Военные связисты отдельного батальона управления армейского корпуса ВВО получили новейшую станцию спутниковой связи «Ладья», которая обеспечивает защищенную телефонную и видеоконференцсвязь, передачу данных и пакетный обмен в сетях IP. Благодаря своей компактности «Ладья» может работать в тактическом звене рота-батальон, а также для использования в качестве персональных станций командиров (командующих) и начальников.

Помимо этого, на вооружение подразделений связи армейского корпуса ВВО были поставлены новейшие станции фельдъегерско-почтовой связи П-390ПМ, которая предназначена «для доставки служебной и почтовой корреспонденции различных объемов в воинские части, в том числе в труднодоступные районы». Для станции использована база автомашины КамАЗ -4350 с колёсной формулой 4×4.

Новейшие комплексы связи, поступающие на вооружение соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО, значительно улучшают качество связи, уменьшая при этом время на развертывание и приведение их в походное положение, что позволяет в несколько раз сократить время передачи информации.

© function.mil.ru