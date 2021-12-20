ЧМК и Уралкуз освоили производство 80-тонного слитка и поковки

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Челябинский металлургический комбинат и завод «Уральская кузница» (входят в Мечел) совместно освоили производство стального слитка и поковки массой 80 тонн. Такие огромные поковки необходимы для производства крупнотоннажных валков прокатных станов ЧМК.

Стальной слиток изготовили в электросталеплавильном цехе ЧМК. У специалистов этого цеха большой опыт работы с многотонными слитками металла: дважды в месяц там изготавливают ранее освоенные 50-ти и 60-тонные слитки. Для изготовления 80-тонного слитка сделали специальную изложницу весом 60 тонн. Ее разогревают до нужной температуры, после чего заливают расплавленную сталь способом сифонной разливки, то есть снизу.

«Сталь для слитка выплавили в кислородно-конвертерном цехе ЧМК. Через 38 часов после разливки слиток специальными клещами извлекли и доставили вагоном-термосом в кузнечно-прессовый цех челябинского филиала завода „Уралкуз“ для дальнейшей ковки. Готовые поковки в дальнейшем используются для изготовления прокатных валков для станов ЧМК», — рассказал директор производственной службы ЧМК Алексей Толстиков.

На заводе «Уралкуз» в процессе подготовки к ковке 80-тонного слитка спроектировали и изготовили автоматизированные клещи повышенной грузоподъемности. Также на заводе модернизировали нагревательную печь: чтобы вместить такой внушительный слиток, увеличили ее внутреннее пространство. После полного прогрева в печи слиток отковали с помощью гидравлического пресса. Усилие такого пресса составляет 6,3 тысяч тонн силы на квадратный метр. Общее время откова такого слитка занимает 4 дня, а полный цикл производства поковки длится почти месяц: от откова и термической обработки до конечной механической обработки.

«Ранее мы освоили производство поковок из слитков массой 50 и 60 тонн. Сейчас удалось еще более существенно увеличить вес изделия. Такие поковки могут делать единичные предприятия, — очень важно, чтобы слиток не остывал при транспортировке к прессу, и территориальная близость филиала „Уралкуза“ и ЧМК позволяет это сделать», — отметил директор управления по операционной деятельности Уралкуза Даниил Мергенёв.