В Калининградской области начало работу новое предприятие по переработке мясной продукции

© gov39.ru

В Правдинске Калининградской области открылся цех по выпуску полуфабрикатов ООО ПКО «Отечественный продукт» (Группа «Черкизово»). Новая производственная площадка специализируется на выпуске говяжьих котлет для бургеров мощностью 14 000 тонн готовой продукции в год. Поставки полуфабрикатов будут осуществляться в сеть ресторанов Бургер Кинг в России. Проект, инвестиции в который составляют 1,1 млрд рублей, обеспечил создание более 100 новых рабочих мест.

© gov39.ru

© gov39.ru

Для справки:

Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» (ПАО «Группа Черкизово») — крупнейший производитель мясной продукции в России. Компания входит в пятерку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. Группа включает 9 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и 300 тысяч га сельскохозяйственных земель. По итогам 2020 года компания выпустила около 1 млн тонн мясной продукции.

В Калининградской области Группа «Черкизово» представлена мясокомбинатом ООО ПКО «Отечественный продукт». Завод производит более 12 800 тонн ветчины (9 видов ветчинной колбасы) и 14 000 тонн котлет из говядины для бургеров. Готовая продукция поставляется в другие субъекты Российской Федерации (в 7 федеральных округов).

Завод является резидентом ОЭЗ в Калининградской области, общий объем инвестиций Группы «Черкизово» в регионе с 2019 года составил более 1 млрд рублей.

© gov39.ru