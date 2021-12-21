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Междуреченск — небольшой сибирский город, расположенный в Кузбассе, примерно в 80 километрах от Новокузнецка. Название городу подсказала сама природа — он зажат реками Уса и Томь и окружён горами. Основа экономики Междуреченска — угледобывающие предприятия, в том числе и крупнейшая в России шахта «Распадская».

1. Междуреченск окружен горным массивом Тегир-Тыз (Небесные зубья), пользующимся популярностью у туристов, совершающих зимние лыжные и летние пешие походы.

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2. Междуреченск можно назвать одним из самых молодых городов Кемеровской области. Но история его началась еще в XVIII веке, когда по указу Петра I экспедиция побывала в верховьях рек Томь, Уса и Мрассу. Тогда здесь и обнаружили богатые месторождения каменного угля. Однако вплотную изучением южной части Кузбасса занялись лишь в начале XX века. Район назвали Томусинским — по названию рек Томь и Уса. Интенсивно работы продолжились в годы Великой Отечественной войны. После оккупации Донбасса войсками Третьего рейха требовалось резкое увеличение добычи угля. С 1943 года в Томусинском и Мрасском районах были развернуты большие разведочные работы. Именно тогда было обнаружено уникальное месторождение, получившее название «Распадское». Вскоре, уже после войны, здесь начали строить шахты и разрезы. 23 июня 1955 года на карте страны появился новый город с красивым названием Междуреченск.

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3. Сейчас в Междуреченске проживает менее ста тысяч человек.

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4. Пешеходный Коммунистический проспект — главная улица Междуреченска.

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5. Дворец культуры «Распадский» на Весенней площади.

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6. Железнодорожный вокзал Междуреченск. Здесь Западно-Сибирская железная дорога граничит с Красноярской. В основном, станция обслуживает грузовые поезда.

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7. С 1973 по 1978 годы начальником станции Междуреченск работал бывший губернатор Кемеровской области Тулеев А.Г.

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8. «Стоит на угле» — так было сказано о Междуреченске. По подсчетам геологов запасы угля, находящиеся в недрах Томусы, составляют 80 миллиардов тонн.

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9. Горнолыжный комплекс «Югус».

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10. Граница западного и восточного районов Междуреченска. Западный район местные жители называют «Новым городом», потому что здесь больше количество многоэтажных зданий. Восточный район также известен как «Старый город». Там находятся здания администрации, городской парк, центральный рынок и Дворец спорта.

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