Сформирован первый авиационный полк с ракетами «Кинжал»
Первый авиационный полк истребителей МиГ-32К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» сформирован в Воздушно-космических силах.
Ракета гиперзвукового комплекса «Кинжал», по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. «Кинжалом» оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
Доля современного оружия в ядерной триаде России выросла до исторического рекорда и составила 89,1%.
Полностью перевооружён первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.
Читайте также...
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!