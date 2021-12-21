Сформирован первый авиационный полк с ракетами «Кинжал»

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Первый авиационный полк истребителей МиГ-32К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» сформирован в Воздушно-космических силах.

Ракета гиперзвукового комплекса «Кинжал», по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. «Кинжалом» оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.

Доля современного оружия в ядерной триаде России выросла до исторического рекорда и составила 89,1%.

Полностью перевооружён первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.