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Армия и Флот

Сформирован первый авиационный полк с ракетами «Кинжал»

 © mcdn.tvzvezda.ru

Первый авиационный полк истребителей МиГ-32К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» сформирован в Воздушно-космических силах.

Ракета гиперзвукового комплекса «Кинжал», по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. «Кинжалом» оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.

Доля современного оружия в ядерной триаде России выросла до исторического рекорда и составила 89,1%.

Полностью перевооружён первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.
Источник: https://ria.ru/20211221/istrebiteli-1764717831.html

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Минобороны, авиация, МиГ 31, Кинжал, Авангард
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