В 2021 году военные получили четыре модернизированных стратега Ту-95МС

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ВКС России получили в 2021 году четыре модернизированных стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

Ту-95МС входят в состав воздушной компоненты ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

В настоящее время реализуется программа модернизации самолетов, выпускавшихся с 1979 по 1992 годы. В процессе капремонта на Ту-95МС меняют радиолокационную станцию «Обзор-МС» на «Новеллу-НВ», устанавливают новую систему отображения информации «СОИ-021» и модернизированный бортовой комплекс обороны «Метеор-НМ2».

Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлены восемь наружных балок, на которых можно закрепить 16 крылатых ракет Х-101.