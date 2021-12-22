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Армия и Флот

В 2021 году военные получили четыре модернизированных стратега Ту-95МС

 © opt-1566624.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

ВКС России получили в 2021 году четыре модернизированных стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

Ту-95МС входят в состав воздушной компоненты ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

В настоящее время реализуется программа модернизации самолетов, выпускавшихся с 1979 по 1992 годы. В процессе капремонта на Ту-95МС меняют радиолокационную станцию «Обзор-МС» на «Новеллу-НВ», устанавливают новую систему отображения информации «СОИ-021» и модернизированный бортовой комплекс обороны «Метеор-НМ2».

Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлены восемь наружных балок, на которых можно закрепить 16 крылатых ракет Х-101.
Источник: https://opt-1566624.ssl.1c-bitrix-c...8b1a/tu-90_ms_1.jpg?151406186983737

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Минобороны, ВКС, Ту-95МС
  • Нет аватара WohaAhow
    22.12.2110:34:23

    С 16-ю ракетами это они погорячились. Наружных балок всего четыре, а на них можно закрепить только 8 ракет типа Х-101 (Х-102).

    #1245004
    • Jesse Pinkman Jesse Pinkman
      22.12.2111:01:12

      Так для 16 нарастили, это же в 2 раза больше. Современные материалы и технологии рулят!

      #1245010
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