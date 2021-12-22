В Башкирии запущена фабрика по пошиву рабочей одежды

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Сегодня на первой площадке особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе состоялся запуск первого производства. Здесь заработала современная автоматизированная швейная фабрика по производству рабочей одежды. Общий объем инвестиций в проект составит 680,2 млн рублей, планируется, что на предприятии будут работать порядка 800 человек. На фабрике компании «Аркада» будут выпускать широкий ассортимент рабочей одежды, производительностью до 220 тысяч изделий в год.

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Напомним, на прошлой неделе ОЭЗ «Алга», расположенная на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкортостана, стала самой динамично развивающейся особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России по итогам 2021 года. Результаты V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России озвучили 16 декабря на пресс-конференции в информагентстве ТАСС.

Председатель совета директоров ООО ПО «Аркада» Михаил Цукерман поблагодарил руководство Башкортостана и лично Главу республики за поддержку их проекта и создание всех условий для открытия предприятия. Он отметил, что в России еще не открывались такие швейные производства, где было бы создано 800 рабочих мест. По его словам, сотрудники предприятия будут получать достойную зарплату, для них построено общежитие, созданы хорошие условия для трудовой деятельности.

«Наше предприятие — социально ориентированное, — сказал Цуккерман. — Для сотрудников мы построили здесь общежитие на 120 мест. Откроем медпункт, столовую. И дальше будем делать всё возможное в социальном плане для коллектива, который на 90 процентов — женский. Самое главное — мы гарантируем людям стабильную, хорошую заработную плату со всеми премиями и социальными выплатами. Мы заинтересованы в том, чтобы предприятие развивалось, а бюджет получал большие налоги. Планов у нас много».

Михаил Цукерман также отметил, что компания приступила к строительству ещё одного корпуса фабрики, где будут производить рукавицы, перчатки и другие средства индивидуальной защиты для промышленности и других отраслей.

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По словам генерального директора предприятия Евгения Романова, оборудование позволяет быстро переключаться с одного изделия на другое, поэтому ассортиментная номенклатура может содержать более 1000 позиций. Главными потребителями спецодежды являются предприятия металлургии, машиностроения, нефтегазового комплекса и энергетики, общепита, бытового обслуживания, медицины и горнодобывающей промышленности, охранные структуры. ООО «ПО «Аркада» намерено занять нишу на рынке в сегментах: одежда для рабочих массовых профессий с защитой от общих производственных загрязнений и специальная одежда со специализированными защитными свойствами. Одним из конкурентных преимуществ является возможность нанесения логотипа компании-заказчика на изделие на этапе производства.

«На фабрике будет предусмотрена сертификация изделий, защитные и специальные свойства будем закладывать по пожеланию заказчика, с повышенными физико-механическими показателями. По сравнению с основными конкурентами мы будем такие же костюмы изготовлять на порядок дешевле, с учетом применения тех же составляющих. Хотим рассмотреть такую услугу, как возможность экспериментальной носки. Предложим заказчику ряд востребованных на рынке услуг — разработку корпоративного стиля, модификацию изделий, дополнение различными элементами, нанесение логотипа шелкографией, термопереносом, вышивкой, что уже будет включено в стоимость изделия. Сырье планируем закупать у отечественных производителей, действуя в рамках политики импортозамещения», — рассказал журналистам генеральный директор швейной фабрики. © www.bashinform.ru

Для организации обучения необходимого количества персонала для производств «Аркада» была утверждена «дорожная карта», разработаны краткосрочные программы профессионального обучения по сетевой форме обучения. Набор граждан для обучения проводился в городах Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Ишимбай, а также прилегающих районах. Обучение будущих сотрудников проходило в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». На первом этапе слушатели занимались дистанционно на вебинарной площадке, а на втором этапе прошли производственную практику на базе Учалинской швейной фабрики, являющейся сегодня единственной производственной площадкой с швейным оборудованием с цифровым программным управлением.

© www.bashinform.ru

В 2021 году по линии Минтруда РБ по программе «Оператор швейного оборудования с цифровым программным управлением» обучение прошли 212 безработных. Всего на фабрике уже трудоустроено 190 человек, из которых 165 — из числа прошедших обучение.