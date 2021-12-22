«Газпром нефть» открыла в Омске центр повышения эффективности катализаторов нефтепереработки

© www.gazprom-neft.ru

В Омске начал работу первый в России и СНГ научно-исследовательский центр испытания катализаторов «Газпром нефти» «Селектум». Он войдет в состав катализаторного производства «Газпром нефти», строительство которого ведет специализированное предприятие компании — «Газпромнефть — Каталитические системы». Будущее производство позволит начать выпуск катализаторов, незаменимых в ключевых процессах нефтепереработки. Уникальное оборудование центра «Селектум» моделирует работу установок нефтеперерабатывающего завода. Оно предназначено для оперативного подбора параметров катализаторов в зависимости от задач конкретного НПЗ, обеспечивая максимально возможную эффективность работы каталитических систем в зависимости от особенностей производства заказчиков.

Центр «Селектум» стал первым объектом, запущенным в рамках национального проекта по созданию в России производства современных катализаторов, который ведет «Газпром нефть». Годовая мощность завода компании в Омске составит 21 тыс. тонн каталитических систем: 2 тыс. тонн катализаторов гидрокрекинга, 4 тыс. тонн — гидроочистки и 15 тыс. тонн —каталитического крекинга. Будущее производство обеспечит потребность всей отечественной нефтепереработки в катализаторах и откроет возможность экспорта российской продукции на зарубежные рынки.

В реализации проекта участвуют ведущие научно-исследовательские институты страны, производители и поставщики оборудования, в том числе более 20 омских предприятий. Инвестиции «Газпром нефти» в проект превышают 30 млрд рублей.

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер:

«Реализация катализаторного проекта — это важная часть программы развития активов „Газпром нефти“. В сотрудничестве с российскими учеными мы разработали и запатентовали собственные технологии выпуска каталитических систем, превосходящих по эффективности зарубежные аналоги. При этом проект предусматривает создание не только производственных мощностей, но и испытательного центра, уникальное оборудование которого гарантирует качество и надежность будущих катализаторов. После пуска нового производства мы сможем обеспечить самыми востребованными типами катализаторов все российские НПЗ, полностью решив проблему зависимости отрасли в этой сфере от зарубежных производителей».

Справка

Катализаторы процессов нефтепереработки — это наноструктурированные вещества, которые, вступая в цикл промежуточных взаимодействий, ускоряют протекание химических реакций нефтепереработки.

Разработка инновационных технологий производства катализаторов ведется «Газпром нефтью» в сотрудничестве с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами в области каталитических процессов. Высокотехнологичное производство катализаторов «Газпром нефти» позволит полностью обеспечить потребности российских НПЗ в катализаторах вторичных процессов переработки. Совокупная годовая мощность производства составит 21 тыс. тонн: 4 тыс. тонн катализаторов гидроочистки, 2 тыс. тонн катализаторов гидрокрекинга и 15 тыс. тонн катализаторов каталитического крекинга. Это катализаторы для ключевых процессов вторичной переработки нефти, которые обеспечивают производство моторных топлив стандарта Евро-5.