Станция Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги открыта после реконструкции

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Новый городской вокзал Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) — в перспективе четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) — открыт после реконструкции.

Поездки станут комфортными более чем для 50 тысяч человек, проживающих в радиусе 1,2 километра от станции.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Станция Матвеевская расположена на границе районов Очаково-Матвеевское и Раменки, между станциями Аминьевская и Поклонная Киевского направления МЖД (будущего МЦД-4).

Еще два года назад она была типовой остановкой пригородных электричек с минимальным комфортом для пассажиров. Комплексную реконструкцию здесь начали в третьем квартале 2019 года. Работы проходили без остановки движения поездов, а для посадки и высадки пассажиров были построены временные деревянные платформы.

К декабрю 2021 года на месте старой станции построили современный городской вокзал площадью 5,9 тысячи квадратных метров, который сможет справиться с растущим пассажиропотоком. Ожидается, что уже в ближайшие годы число пассажиров здесь увеличится с 2,1 тысячи до 5,2 тысячи человек. Увеличение пассажиропотока продолжится по мере ввода в эксплуатацию новых жилых комплексов и появления новых рабочих мест.

Две новые платформы оснащены навесами на всю длину для защиты пассажиров от дождя и снега. Выйти к платформам можно через современный пассажирский терминал с тремя кассами, информационными табло, автоматами по продаже билетов, турникетной линейкой, туалетными комнатами и крытым надземным переходом. Станция оборудована эскалаторами и пассажирскими лифтами, а также одной кассой, расположенной невысоко для удобства маломобильных граждан.

Чтобы обеспечить комфорт пассажиров даже в холодное время года, на вокзале предусмотрены тепловые завесы и инфракрасные обогреватели.

© mos.ru

В целом поездки станут комфортнее более чем для 50 тысяч человек, проживающих в радиусе 1,2 километра от станции. Доехать от Матвеевской до Киевского вокзала можно за 10-12 минут, а пересадка на Большое центральное кольцо (станция «Аминьевская») займет около двух минут. После открытия станции Минская (между Матвеевской и Поклонной) в 2022 году пассажиры также смогут пересесть на Солнцевскую линию метро.

© mos.ru

Во время реконструкции создан задел для комплексного развития расположенных рядом территорий. Вокзал с ними связывают 10 маршрутов наземного общественного транспорта.

Продолжается реконструкция подземного пешеходного перехода с продлением его до проспекта Генерала Дорохова. Уже в середине 2022 года появится удобный и безопасный пешеходный коридор между районами Очаково-Матвеевское и Раменки, разделенными железной дорогой. Пока пешеходы пользуются временным обходным маршрутом.

В следующем году также планируется завершить строительство дополнительного главного пути Киевского направления МЖД и благоустройство прилегающей территории. Ближе к станции перенесут несколько остановок общественного транспорта, обустроят парковки и стоянки такси, установят свыше 300 новых опор освещения и три навигационные стелы, высадят более 80 деревьев и засеют 29,4 тысячи квадратных метров газона.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Будущий МЦД-4: как реконструируют Киевское направление МЖД

Общая протяженность будущего МЦД-4 «Киевско-Горьковский» составит 86 километров. На нем появится 39 остановочных пунктов. Конечными станциями диаметра станут Апрелевка Киевского направления и Железнодорожная Горьковского направления МЖД. Четвертый диаметр свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. С 18 станций МЦД-4 можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и другие диаметры — всего 38 вариантов пересадок.

Современные комфортные поезда будут следовать с интервалами до 5-5,5 минуты в часы пик, без дневных перерывов. Для перевозки пассажиров будут использоваться 65 поездов, еще 88 составов будут курсировать по Киевскому и Горьковскому радиусам. Парк поездов МЦД-4 планируют обновить до 2025 года, а поезда, следующие в дальнее Подмосковье, — до 2027 года.

Ожидается, что суточный пассажиропоток четвертого диаметра составит 455 тысяч человек. Это на 84 процента больше, чем сегодня. В поездах, следующих по МЦД-4, будет доступно 1,9 миллиона пассажирских мест в сутки. Только для поездок внутри столицы линией будут пользоваться около 30 миллионов человек в год.

Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы, в которых живут более 2,5 миллиона человек. Жители подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и расположенных рядом населенных пунктов смогут быстрее добираться до столицы. Для жителей Московской области время в пути сократится до 13 процентов, а для жителей Москвы — до 38 процентов. За счет перераспределения пассажиропотоков станут свободнее участки Кольцевой, Калининско-Солнцевской и ряда других линий московского метро. Более чем на пять тысяч автомобилей в сутки разгрузятся вылетные магистрали — Киевское, Боровское, Косинское, Носовихинское шоссе и шоссе Энтузиастов.

Для строителей четвертый диаметр стал наиболее сложным. Чтобы открыть на нем движение, необходимо связать между собой разрозненные направления Московской железной дороги — Киевское и Горьковское. Поэтому сейчас на нескольких участках будущего диаметра проводятся гигантские по объему сложнейшие работы.

В настоящее время ведется:

— строительство третьего и четвертого главных путей Киевского направления МЖД на участке Москва-Пассажирская-Киевская — Апрелевка (окончание — 2022 год);

— строительство соединительной ветки между Киевским и Белорусским направлениями с созданием трех новых остановочных пунктов — Поклонной, Кутузовской и Тестовской (2023 год);

— строительство третьего и четвертого главных путей на участке Москва-Пассажирская-Курская — Москва-Каланчевская (конец 2022-го — 2023 год);

— реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская — Нижегородская (бывшая платформа Карачарово) со строительством дополнительных главных путей (2024 год);

— строительство третьего и четвертого главных путей на участке Москва-Каланчевская — Марьина Роща (2024 год);

— реконструкция конечных станций оборота поездов Апрелевка и Железнодорожная (2024 год).

Параллельно на Киевском направлении идет комплексная реконструкция пассажирской инфраструктуры, во время которой обновляется подвижной состав, а старые платформы трансформируются в современные городские вокзалы.

Сегодня Киевское направление МЖД обслуживают 33 пригородных поезда компании-перевозчика — АО «Центральная ППК». Средний возраст поездов составляет шесть лет. Обновление парка было завершено в 2018 году, и в этом Киевское стало первым среди направлений МЖД. В результате обновления подвижного состава и изменения расписания на Киевском направлении дополнительно появилось более 150 тысяч пассажирских мест в сутки. Это позволило снизить загрузку поездов на 30-40 процентов. Интервал движения составов в часы пик был снижен с девяти до шести минут.

В 2020-2021 годах было открыто девять станций будущего МЦД-4 (новые Санино и Аминьевская, реконструированные Победа, Мичуринец, Крекшино, Внуково, Апрелевка, Кокошкино и Матвеевская).

Аминьевская стала первой удобной пересадочной станцией на метро (Большая кольцевая линия) для пассажиров, следующих из ТиНАО и области в центр столицы.

В 2022 году планируется завершить реконструкцию пяти станций (Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок и Очаково) и построить новый городской вокзал Минская. Он войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла с пересадкой на станцию Солнцевской линии. Открытие движения на МЦД-4 запланировано на 2023 год.

Центральный транспортный узел: итоги и планы на 2022 год

В этом году на Центральном транспортном узле завершено строительство и реконструкция восьми городских вокзалов: Баковки МЦД-1 (открыт в январе), Щукинской МЦД-2 (открыт в июне), Аминьевской МЦД-4 (открыт в декабре), Апрелевки МЦД-4 (открыт в сентябре), Внукова МЦД-4 (открыт в апреле), Кокошкина МЦД-4 (открыт в октябре), Матвеевской МЦД-4 (открыт в декабре), вокзала Восточный в составе ТПУ «Черкизово» (открыт в мае).

Кроме того, на станции Окружная МЦД-1 открыты новая платформа и вторая очередь южного вестибюля, а на Московском центральном кольце — дополнительный вестибюль на станции Локомотив.

В планах на 2022 год завершить строительство трех новых и реконструкцию семи существующих железнодорожных станций.

На МЦД-1 завершат реконструкцию станции Тимирязевская и второй этап работ на Окружной (организация перехода по принципу «сухие ноги» для интеграции с МЦК). На МЦД-2 появятся станции Печатники и Марьина Роща. А на МЦД-4 построят станцию Минская и реконструируют Толстопальцево, Мещерскую, Переделкино, Лесной Городок и Очаково.