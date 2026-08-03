В столице начал работу трёхтысячный электробус. Парк Мосгортранса насчитывает уже более 3 тысяч инновационных машин на электротяге. Весь электротранспорт — российского производства, крупнейшие отечественные производители гарантируют его работоспособность в течение 15 лет.

Сегодня электробусы курсируют во всех округах Москвы, в том числе с 2026 года — и в Зеленограде. Экологичный транспорт обслуживает свыше 300 маршрутов Мосгортранса, что составляет треть всех наземных маршрутов города. В парках предприятия работают более 2430 электробусов КАМАЗ и около 570 машин ЛиАЗ. С 2025 года в столицу поступило более 500 инновационных электробусов нового поколения А5.

Развитие экологичного транспорта остаётся одним из приоритетов города. Обновление подвижного состава не только повышает уровень сервиса для пассажиров, но и способствует внедрению отечественных технологий. В Москве насчитывается более 900 маршрутов наземного транспорта, свыше 760 из них обслуживает Мосгортранс. В среднем в сутки на них совершается более 3 миллионов поездок.

Для работы экологичных маршрутов в столице установлено 470 ультрабыстрых зарядных станций — в парках и на 59 конечных станциях. До 2030 года запланирована поставка в Москву ещё более 2,3 тысячи российских электробусов, сообщили в пресс-службе Правительства Москвы.

С момента запуска электротранспорта в 2018 году пассажиры совершили уже свыше 1,1 миллиарда поездок на электробусах. Москва последовательно укрепляет статус одного из мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта.