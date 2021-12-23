50 новых локомотивов поступили на ВСЖД в 2021 году

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В 2021 году на Восточно-Сибирскую железную дорогу поступило 50 единиц новой локомотивной техники. Тяговый парк магистрали пополнили 38 грузовых электровозов серии 3ЭС5К «Ермак» и 12 маневровых тепловозов ТЭМ-18ДМ, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Локомотивы серии «Ермак», дислоцируются в депо станции Улан-Удэ. Тепловозы ТЭМ-18ДМ, поступили в депо станции Зима.

Характеристики трехсекционного локомотива 3ЭС5К «Ермак» позволяют электровозу оптимально распределять тяговую нагрузку между осями и увеличивать вес перевозимых грузов, обеспечивая вождение поездов повышенного веса до 7100 тонн. Сегодня на полигоне ВСЖД эксплуатируется 173 электровоза данного типа.

Тепловозы предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 ºС до плюс 40 ºС. Машины оборудованы увеличенной в размерах кабиной машиниста, а также более совершенным и экономичным дизельным двигателем (1-ПД4Д).