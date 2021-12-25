Состоялась церемония подъёма флага на новом гидрографическом катере «Леонид Сенчура»
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На главной базе гидрографов Северного флота состоялась церемония торжественного подъёма флага на новом гидрографическом катере проекта 23040 Г «Леонид Сенчура». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Тем самым, судно официально принято в состав Северного флота. Его госиспытания проходили в Кольском заливе и Баренцевом море. В начале декабря был подписан приёмный акт. Катер носит имя военного гидрографа и исследователя Арктики, ветерана Великой Отечественной войны капитана 1 ранга Леонида Сергеевича Сенчуры (1919-2008 г. г.). В свое время он занимал должность начальника Северной гидрографической экспедиции. БГК «Леонид Сенчура» построен на мощностях ОАО «Завод Нижегородский теплоход» (ЗНТ). Судно завершает серию из шести единиц, построенную на ЗНТ по заказу Минобороны России.
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