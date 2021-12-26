В Москве на линию вышел 900-й электробус

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Девятисотый электробус вышел на линию в Москве, сообщили в мэрии столицы.

«Сегодня хорошее событие — пришел 900-й электробус. Как мы пообещали, до конца года мы выпустим на линию около тысячи машин», — сказали в мэрии.

Как отмечается в материалах мэрии, Москва продолжает реализацию крупнейшей в новейшей истории программы обновления подвижного состава городского общественного транспорта. В 2021 году город закупил 400 электробусов и 71 трамвай. Всего же за последние 10 лет было закуплено порядка 700 современных трамваев, а также 900 электробусов. Трамвайный парк столицы обновлен на 87%.

В этом году на линии Московского метрополитена вышли свыше 300 новых вагонов (42 поезда), включая наиболее современные модификации — «Москва-2020». С 2010 года метрополитен получил почти 4 тыс. новых вагонов, и сегодня парк на 68% состоит из подвижного состава новых серий.

На 100% обновлен парк Московских центральных диаметров. Пассажиров МЦД-1 и МЦД-2 перевозят современные поезда «Иволга», ЭП2Д и «Ласточка».

Высокие темпы обновления парка общественного транспорта Москвы сохранятся и в 2022 году. Запланирована поставка 336 вагонов метро, 500 электробусов, 95 трамваев и 396 вагонов пригородных электропоездов.