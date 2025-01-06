Итоги развития наземного транспорта в Москве в 2024 году

Ivan_82 06 января 2025, 19:30 Статистика
Итоги развития наземного транспорта в Москве в 2024 годуСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В 2024 году в столице продолжилось активное развитие наземного транспорта:
- Во всех округах скорректировали 140 маршрутов автобусов и электробусов. Транспорт стал ходить чаще и по более востребованным трассам.
- Открыли 15 новых маршрутов. Среди них направления по Калужскому шоссе в ТиНАО и ночные в районах Кунцево и Ясенево.
- Расширили сеть магистральных маршрутов. 13 новых маршрутов проходят по главным улицам и связывают разные районы и округа с минимальными интервалами движения.
- Создали более 70 электробусных маршрутов.
- Электробусы впервые пришли в 15 районов Москвы и в город Подольск.
- На маршрутах открыли 110 новых остановок транспорта.
- Установили и подключили свыше 90 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.
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