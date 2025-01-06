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Ivan_82 06 января 2025, 19:30 Статистика

Итоги развития наземного транспорта в Москве в 2024 году

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 © www.mos.ru

В 2024 году в столице продолжилось активное развитие наземного транспорта:

  • Во всех округах скорректировали 140 маршрутов автобусов и электробусов. Транспорт стал ходить чаще и по более востребованным трассам.
  • Открыли 15 новых маршрутов. Среди них направления по Калужскому шоссе в ТиНАО и ночные в районах Кунцево и Ясенево.
  • Расширили сеть магистральных маршрутов. 13 новых маршрутов проходят по главным улицам и связывают разные районы и округа с минимальными интервалами движения.
  • Создали более 70 электробусных маршрутов.
  • Электробусы впервые пришли в 15 районов Москвы и в город Подольск.
  • На маршрутах открыли 110 новых остановок транспорта.
  • Установили и подключили свыше 90 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.

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Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/12234050/

  • Ivan_82
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электробус, общественный транспорт, транспорт, итоги, Москва,
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