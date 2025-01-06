Итоги развития наземного транспорта в Москве в 2024 году

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В 2024 году в столице продолжилось активное развитие наземного транспорта:

Во всех округах скорректировали 140 маршрутов автобусов и электробусов. Транспорт стал ходить чаще и по более востребованным трассам.

Открыли 15 новых маршрутов. Среди них направления по Калужскому шоссе в ТиНАО и ночные в районах Кунцево и Ясенево.

Расширили сеть магистральных маршрутов. 13 новых маршрутов проходят по главным улицам и связывают разные районы и округа с минимальными интервалами движения.

Создали более 70 электробусных маршрутов.

Электробусы впервые пришли в 15 районов Москвы и в город Подольск.

На маршрутах открыли 110 новых остановок транспорта.

Установили и подключили свыше 90 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.

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