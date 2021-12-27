В Самаре открыли движение по второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста
25 декабря состоялось открытие рабочего движения по трём путепроводам в Куйбышевском районе Самары. Все они входят в состав второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста:
- путепровод через железную дорогу;
- путепровод на пересечении Уральской, Утевской и Новокуйбышевского шоссе;
- путепровод на Стромловском шоссе / Грозненской.
Общая протяженность дороги с развязками составляет 7 км 780 м.
Магистральная дорога общегородского значения позволит жителям Куйбышевского района областной столицы, Волжского района и Новокуйбышевска без пробок, за короткое время, добираться до центра города. Кроме того, теперь открыт прямой выезд на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу «Самара-Волгоград».
Изначально достроить вторую очередь перехода планировалось в конце 2022 года, но подрядчику удалось справиться с задачей гораздо раньше установленного срока благодаря дополнительному финансированию из федеральной казны.
Первая очередь Самарского мостового перехода была построена ранее — это новый мост через реку Самару, развязки на ул. Шоссейной и ул. Фрунзе, а также мост на озере Банное.
В 2019 году стоимость второй очереди строительства оценивалась в 5,56 млрд рублей.
Реконструкция Фрунзенского моста
Путепровод над железной дорогой
Многоуровневая развязка на пересечении Кряжского шоссе, Новокуйбышевского шоссе, ул. Уральской
Разворотная эстакада на пересечении с ул.Грозненской
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