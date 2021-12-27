В Самаре открыли движение по второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста

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25 декабря состоялось открытие рабочего движения по трём путепроводам в Куйбышевском районе Самары. Все они входят в состав второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста:

путепровод через железную дорогу;

путепровод на пересечении Уральской, Утевской и Новокуйбышевского шоссе;

путепровод на Стромловском шоссе / Грозненской.

Общая протяженность дороги с развязками составляет 7 км 780 м.

Магистральная дорога общегородского значения позволит жителям Куйбышевского района областной столицы, Волжского района и Новокуйбышевска без пробок, за короткое время, добираться до центра города. Кроме того, теперь открыт прямой выезд на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу «Самара-Волгоград».

Изначально достроить вторую очередь перехода планировалось в конце 2022 года, но подрядчику удалось справиться с задачей гораздо раньше установленного срока благодаря дополнительному финансированию из федеральной казны.

Первая очередь Самарского мостового перехода была построена ранее — это новый мост через реку Самару, развязки на ул. Шоссейной и ул. Фрунзе, а также мост на озере Банное.

В 2019 году стоимость второй очереди строительства оценивалась в 5,56 млрд рублей.

Реконструкция Фрунзенского моста

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Путепровод над железной дорогой

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Многоуровневая развязка на пересечении Кряжского шоссе, Новокуйбышевского шоссе, ул. Уральской

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Разворотная эстакада на пересечении с ул.Грозненской