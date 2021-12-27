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Космонавтика

«Фрегат» вывел на орбиту рекордное количество спутников OneWeb

 © storage.myseldon.com

Разгонный блок «Фрегат» впервые вывел на орбиту сразу 36 спутников связи OneWeb после запуска с Байконура, сообщили в «Роскосмосе». «Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло в соответствии с циклограммой», — добавили в корпорации.

Ракета «Союз-2.1б» стартовала в 16:10 мск с космодрома Байконур. Через девять с небольшим минут разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени носителя.

Зарубежные заказчики компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) подтвердили выполнение контрактных обязательств. Все аппараты приняты на связь заказчиком.

 © avatars.mds.yandex.net

Это был первый пуск с Байконура с таким количеством спутников OneWeb. До этого 36 аппаратов запускали на ракетах «Союз» только с Восточного. Разница вызвана более высокими энергетическими характеристиками ракеты при пусках с дальневосточного космодрома, в связи с чем в «Роскосмосе» заявляли о работе над оптимизацией траекторий полета с Байконура.Этот старт стал двенадцатым из девятнадцати прописанных в контракте с компанией Arianespace. Всего прошло пять пусков с Байконура, шесть — с Восточного и один — с космодрома Куру во Французской Гвиане.

На 2022 год планируется шесть пусков с Байконура (в январе, феврале, два старта в апреле, мае и августе) и один — с Куру 10 февраля.Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. Компания собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.

 © avatars.mds.yandex.net
Источник: https://ria.ru/20211227/sputniki-1765734134.html

Роскосмос, РН "Союз-2.1б", разгонный блок "Фрегат"
  • Seriomilander Seriomilander
    27.12.2123:31:03

    Осталось дождаться вывода тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк.

    Запуск был произведён сегодня в 22:00

    Отредактировано: Seriomilander~23:33 27.12.21
    #1245311
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