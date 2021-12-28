В Орле открыли многофункциональный спортивный комплекс «Победа»
В Орле открыли многофункциональный спортивный комплекс «Победа», предназначеный для массовых занятий физической культурой и спортом, проведения тренировочных мероприятий по различным видам спорта, а также для организации и проведения спортивных соревнований международного, всероссийского, регионального уровней.
МСК, реконструкция которого обошлась в 225 млн рублей, включает большой спортивный зал размерами 54,3×36 метров с мобильными телескопическими трибунами. Здесь можно играть в мини-футбол, волейбол, бадминтон, большой теннис, заниматься спортивной акробатикой, художественной гимнастикой. Зал также предусмотрен для занятий единоборствами — дзюдо, самбо, спортивной борьбой. Вместимость комплекса — 350 человек. Общая площадь здания — превышает 5,5 тыс. квадратных метров.
В спорткомплексе оборудованы раздевалки для спортсменов, тренерские, судейские комнаты, медицинский кабинет, а также помещения для хранения спортинвентаря и помещения инженерного назначения, узел связи, комментаторские, блок для взятия допинг-проб.
Работы по реконструкции комплекса проводились в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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