В Росатоме создано промышленное производство ядерного топлива для реакторов западного дизайна PWR

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На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») завершился проект по созданию производства ядерного топлива «ТВС-Квадрат» (TVS-K) для реакторов западного дизайна PWR. Новый производственный участок позволит обеспечить поставки различных модификаций топлива в коммерческих объемах для операторов АЭС с реакторами PWR.

Проект, учитывающий весь многолетний опыт развития фабрикационных производств ядерного топлива в Росатоме, был реализован с использованием наиболее современного оборудования и технологий с широким применением цифровых решений.

Высокая степень автоматизации и контрольно-измерительные операции на каждом этапе производства обеспечивают необходимый уровень качества топлива в соответствии с требованиями заказчиков. В 2020 году опытная партия «ТВС-Квадрат» завершила цикл эксплуатации в реакторе PWR-900 на энергоблоке № 3 АЭС «Рингхальс» в Швеции. Облученное топливо было направлено в научный центр Studsvik в Швеции для проведения послереакторных исследований, основная фаза которых завершилась осенью 2021 года.

«Референтный опыт эксплуатации и послереакторные исследования подтвердили заявленные характеристики российского топлива для PWR. Вывод „ТВС-Квадрат“ на мировой рынок позволит обеспечить диверсификацию поставок топлива PWR не только по поставщикам, но и по технологии. Российское топливо имеет оригинальную „генетику“ — это и конструкционные материалы, и подход к изготовлению топливной композиции и т. д.

Топливо „ТВС-Квадрат“ изготавливается на российских технологических решениях, которые не подпадают под ограничения экспортного контроля со стороны других государств. Мы уверены, что использование нашей продукции позволит заказчикам получить экономический эффект при безусловном обеспечении надежности и безопасности», — отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.