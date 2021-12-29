Реконструкция производственного корпуса АК «Рубин» завершилась в подмосковной Балашихе
Реконструкция производственного корпуса закончилась на шоссе Энтузиастов Балашихинского округа, передает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
Застройщик ПАО «Авиационная корпорация «Рубин» пристроил новые производственные объекты к уже существующему зданию. Целью проекта являлось увеличение производственных мощностей по выпуску взлетно-посадочных устройств за счёт строительства новых производственных площадей и их оснащения высокотехнологичным оборудованием. Это позволит начать выпуск углеродных дисков, которые обеспечивают улучшенную работу тормозных систем в самолетах гражданской и военной авиации, с применением новой улучшенной технологии.
В новых корпусах начнут производство углеродных дисков для тормозных систем в самолетах гражданской и военной авиации. Благодаря реконструкции на объекте создано двенадцать дополнительных рабочих мест.
Отмечается, что работы велись с 2019 года, а суммарный объем инвестиций составил около 500 миллионов рублей.
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