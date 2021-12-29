На Чепецком механическом заводе запустили установку для производства титановой проволоки

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На Чепецком механическом заводе (АО ЧМЗ входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») запущена опытная линия теплого волочения для производства титановой проволоки для аддитивных технологий.

Оборудование позволяет путем подбора технологических режимов проводить волочение большинства труднодеформируемых конструкционных титановых сплавов, таких как ВТ6, ПТ-3 В и ВТ20. Полученная таким способом аддитивная проволока найдет свое применение в производстве трехмерных крупногабаритных заготовок и конечных изделий для авиационной и атомной промышленности, а также в медицинской отрасли. При отработке технологических режимов, проведении приемки линии изготовлено порядка 100 кг проволоки разных сплавов, она поставлена потребителю.

«Создание работоспособной технологии и оборудования для изготовления проволоки трехмерной печати в короткие сроки еще раз подтверждает высокую технологичность производства Чепецкого механического завода и упорство наших специалистов в реализации самых смелых идей. Мы готовы обеспечить растущую потребность промышленности в материалах для развития аддитивных технологий. В настоящее время Чепецкий механический завод — первый в России изготовитель проволоки из труднодеформируемых титановых сплавов 3D-печати», — отметил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

Установка является изобретением специалистов ЧМЗ и дочернего общества «Прибор-Сервис». В отличие от аналогов она обеспечивает высокое качество получаемой продукции и высокую производительность за счет контролируемого нагрева заготовки током и электропластического эффекта во всех зонах деформации.

Конструкции устройств, обеспечивающих подачу тока на проволоку и ее резистивный нагрев — «ноу-хау» Чепецкого механического завода, а на саму технологию получен патент.

Масштабный проект по разработке технологий и аддитивного оборудования прямого выращивания заготовок и пространственных изделий с применением проволочных материалов реализуется совместно с отраслевым интегратором по направлению «Аддитивные технологии» ООО «РусАТ» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Чепецкий механический завод определен в качестве промышленной площадки производства материалов для трехмерной печати.

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