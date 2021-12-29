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Армия и Флот

Ростех поставил в войска новый самолет-локатор А-50У

 © rostec.ru

Дочерние структуры Госкорпорации Ростех — концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» и ТАНТК им. Г.М. Бериева — передали ВКС России модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У. Борт может обнаруживать принципиально новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация.

Воздушное судно модернизировано в рамках реализации масштабной программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом. Модернизированный А-50У получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием, что позволило нарастить возможности функционального программного обеспечения. Усовершенствована система отображения обстановки на рабочих местах операторов — установлены новые ЖК-мониторы большой размерности и разрешения. Улучшенная эргономика воздушного судна призвана повысить эффективность работы тактического экипажа.

На самолете также установлен новый пилотажно-навигационный комплекс. За счет использования современной аппаратуры, обладающей меньшим весом, увеличилась дальность полета и время выполнения боевых задач на заданном рубеже.

«Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения являются летающими радарами с функционалом командного пункта управления. От их технической оснащенности, производительности установленных радиоэлектронных систем и летных характеристик зависит скорость обнаружения и противодействия воздушным объектам потенциального противника, что подтверждено полученным боевым опытом. Мы продолжаем работу по модернизации войсковых А-50 до уровня А-50У. Это уже седьмой подобный комплекс, поставленный в войска. Следующий борт планируем сдать в 2023 году», — рассказал генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

Предыдущий тип ДРЛО, самолет А-50, был принят на вооружение в 1989 году. В настоящее время разработкой подобных систем занимаются только две страны — Россия и США.
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-post...voyska-novyy-samolet-lokator-a-50u/

Ростех, Вега, Объединенная авиастроительная корпорация, А-50У, вооружение
  • Раиль Амирхан Раиль Амирхан
    29.12.2113:41:08

    Модернизация это конечно хорошо, но Авиастар снова в этом году передал ВКСтолько один ИЛ 76. при том что они построили «супер-пупер» поточную линию. При том что Шойгу сказал в марте:

    «В 2020 году мы получили три самолета, в планах на 2021 год — пять машин. Необходимо выйти в дальнейшем на уровень10 самолетов в год, — дал указание глава военного ведомства на совещании по итогам работы на предприятии. — Задача непростая. Сегодня послушаем, как она будет решаться».

    Отредактировано: Раиль Амирхан~13:44 29.12.21
    #1245385
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      29.12.2115:52:09

      Поточная линия только начала работать и просто нужно время для его разгона:

      10.09.2021

      Как сообщило 8 сентября 2021 года ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), первый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, собранный на новой поточной линии сборки ульяновского авиастроительного предприятия АО «Авиастар-СП».

      "Это важный этап для коллектива ульяновских самолетостроителей, подтверждающий способность эффективно решать все поставленные задачи. Благодаря модернизации производственных мощностей и внедрению нового технологического процесса завод в ближайшей перспективе планирует стабильно наращивать серийный выпуск самолетов с выходом на темпы производства 12 воздушных судов в год. Для реализации масштабной производственной программы предприятие активно ведет прием новых работников", — отметил управляющий директор АО «Авиастар-СП» Сергей Шереметов.

      В настоящее время в производстве АО «Авиастар-СП» готов к передаче на испытания очередной тяжелый транспортник Ил-76МД-90А. В цехах предприятия в разной степени готовности находятся еще несколько воздушных судов данной модификации.

      #1245394
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