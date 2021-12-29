Ростех поставил в войска новый самолет-локатор А-50У
Дочерние структуры Госкорпорации Ростех — концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» и ТАНТК им. Г.М. Бериева — передали ВКС России модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У. Борт может обнаруживать принципиально новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация.
Воздушное судно модернизировано в рамках реализации масштабной программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом. Модернизированный А-50У получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием, что позволило нарастить возможности функционального программного обеспечения. Усовершенствована система отображения обстановки на рабочих местах операторов — установлены новые ЖК-мониторы большой размерности и разрешения. Улучшенная эргономика воздушного судна призвана повысить эффективность работы тактического экипажа.
На самолете также установлен новый пилотажно-навигационный комплекс. За счет использования современной аппаратуры, обладающей меньшим весом, увеличилась дальность полета и время выполнения боевых задач на заданном рубеже.
«Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения являются летающими радарами с функционалом командного пункта управления. От их технической оснащенности, производительности установленных радиоэлектронных систем и летных характеристик зависит скорость обнаружения и противодействия воздушным объектам потенциального противника, что подтверждено полученным боевым опытом. Мы продолжаем работу по модернизации войсковых А-50 до уровня А-50У. Это уже седьмой подобный комплекс, поставленный в войска. Следующий борт планируем сдать в 2023 году», — рассказал генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.
Предыдущий тип ДРЛО, самолет А-50, был принят на вооружение в 1989 году. В настоящее время разработкой подобных систем занимаются только две страны — Россия и США.
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