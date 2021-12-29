Завершена проходка Большой кольцевой линии метро в Москве

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29 декабря в Москве завершили проходку последнего тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Им стал двухпутный перегонный тоннель между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».

Система тоннелей Большой кольцевой линии представляет собой симбиоз классических однопутных тоннелей и новых для Москвы двухпутных тоннелей большого диаметра. Тоннели большого диаметра проложены на двух участках: первый начинается от станции «Мневники» и заканчивается за станцией «Давыдково», второй идет от станции «Текстильщики» до «Кленового бульвара».

Всего с 2012 по 2021 год на будущей Большой кольцевой линии было пройдено более 143 километров тоннелей. В разные периоды на строительстве работали 33 тоннелепроходческих щита, четыре из них — диаметром 10 метров.

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18 марта 2020 года в Москве был зафиксирован «мировой рекорд» по самому большому количеству одновременно работающих в метро тоннелепроходческих комплексов (ТПМК) — 23 щита, из них 13 — на Большой кольцевой линии. Предыдущий мировой рекорд был установлен в Катаре в 2015 году. Там работали 20 ТПМК одновременно.

Проходка тоннелей метро — сложнейший технологический процесс. Разнообразие геологических структур и плотная городская застройка, пересечение автомагистралей и железнодорожных путей — при строительстве БКЛ необходимо было решать широкий спектр технических и организационных проблем. Большинство тоннелей БКЛ проходят глубже других линий. Выше радиальных линий Большая кольцевая пролегает у станций «Петровский парк», «Каховская», «Электрозаводская», «Авиамоторная» и «Новаторская».

В общей сложности БКЛ имеет 23 пересечения с другими линиями метро и 18 пересечений с Московскими центральными диаметрами и Московским центральным кольцом. Во время проходки тоннелей действующие объекты метрополитена работали бесперебойно, а также проводилось специальное укрепление железнодорожного полотна.

Тоннели БКЛ проходят под пятью водными объектами:

— под Москвой-рекой на перегонах «Нагатинский Затон» — «Печатники» и «Терехово» — «Кунцевская»;

— под рекой Таракановкой на перегонах «Хорошевская» — «Народное Ополчение» и «Хорошевская» — «Шелепиха»;

— под рекой Яузой между «Сокольниками» и «Электрозаводской»;

— под рекой Нищенкой между «Авиамоторной» и «Нижегородской»;

— под Карамышевским спрямлением на перегоне «Терехово» — «Народное Ополчение».

Самые глубокие тоннели находятся на участке от «Савеловской» до «Электрозаводской». А самой глубокой станцией БКЛ станет «Марьина Роща»: глубина тоннеля составляет более 70 метров.

Последним пройденным тоннелем Большой кольцевой стал двухпутный перегонный тоннель длиной 1,2 километра от станции «Нагатинский Затон» в сторону «Кленового бульвара». Работы начали 10 марта и завершили 29 декабря этого года.

Тоннель проходит вдоль Нагатинского затона под Коломенской улицей на глубине от 15 до 22 метров. Работы вел ТПМК «Лилия» диаметром 10 метров. Это первый щит большого диаметра, который ранее проложил первый двухпутный тоннель БКЛ от «Мневников» до станции «Кунцевская», а также участвовал в строительстве Некрасовской линии метро.

БКЛ — строящаяся линия метрополитена. На схеме метро значится под номером 11, окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой линии метро и Московского центрального кольца (МЦК). На БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры. На данный момент для пассажиров открыты 22 станции БКЛ.

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