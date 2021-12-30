Выпуск дистрибутивов ОС Альт версии 10

Завершили год выпуском основных вариантов российской операционной системы Альт (также известной как ALT Linux) на Десятой платформе, «под ёлочку» добавив домашний Simply Linux и датацентровый Альт Сервер виртуализации к выпущенным ранее в декабре вариантам Сервер, Рабочая станция и Образование.

Альт Рабочая станция 10 © getalt.ru

Расширили поддержку «железа» -- для x86 и периферии важно ядро Linux 5.10, а по части российских процессоров улучшили работу на «Байкал-М» и обеспечили официальную поддержку запущенных в серийное производство «Эльбрус-8СВ».

Добавили решение для VDI, модуль ручной настройки многоместных рабочих станций, улучшили возможности интеграции с Active Directory в части групповых политик и управления, расширили инструментарий развёртывания служб.

Обновили образы для облачных систем и стартовые наборы.

Загружайте и применяйте на здоровье -- поздравляем всех с грядущими Новым годом и Рождеством!