Выпуск дистрибутивов ОС Альт версии 10
Завершили год выпуском основных вариантов российской операционной системы Альт (также известной как ALT Linux) на Десятой платформе, «под ёлочку» добавив домашний Simply Linux и датацентровый Альт Сервер виртуализации к выпущенным ранее в декабре вариантам Сервер, Рабочая станция и Образование.
Альт Рабочая станция 10 © getalt.ru
Расширили поддержку «железа» -- для x86 и периферии важно ядро Linux 5.10, а по части российских процессоров улучшили работу на «Байкал-М» и обеспечили официальную поддержку запущенных в серийное производство «Эльбрус-8СВ».
Добавили решение для VDI, модуль ручной настройки многоместных рабочих станций, улучшили возможности интеграции с Active Directory в части групповых политик и управления, расширили инструментарий развёртывания служб.
Обновили образы для облачных систем и стартовые наборы.
Загружайте и применяйте на здоровье -- поздравляем всех с грядущими Новым годом и Рождеством!
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