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Базальт СПО / ALT Linux Team™ ⇒ Информационные технологии

Выпуск дистрибутивов ОС Альт версии 10

Завершили год выпуском основных вариантов российской операционной системы Альт (также известной как ALT Linux) на Десятой платформе, «под ёлочку» добавив домашний Simply Linux и датацентровый Альт Сервер виртуализации к выпущенным ранее в декабре вариантам Сервер, Рабочая станция и Образование.

Альт Рабочая станция 10Альт Рабочая станция 10 © getalt.ru

Расширили поддержку «железа» -- для x86 и периферии важно ядро Linux 5.10, а по части российских процессоров улучшили работу на «Байкал-М» и обеспечили официальную поддержку запущенных в серийное производство «Эльбрус-8СВ».

Добавили решение для VDI, модуль ручной настройки многоместных рабочих станций, улучшили возможности интеграции с Active Directory в части групповых политик и управления, расширили инструментарий развёртывания служб.

Обновили образы для облачных систем и стартовые наборы.

Загружайте и применяйте на здоровье -- поздравляем всех с грядущими Новым годом и Рождеством!
Источник: http://getalt.ru

altlinux, операционная система
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