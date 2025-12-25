В условиях глобальных вызовов задача построения независимой и безопасной ИТ-инфраструктуры для критически важных отраслей страны перешла из разряда стратегических в практическую плоскость. Примером успешного импортозамещения стал масштабный проект цифровой трансформации ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», реализуемый с 2023 года в партнерстве с разработчиком российского программного обеспечения РЕД СОФТ. Тесное сотрудничество инженеров двух компаний позволяет комплексно заменять иностранные решения, при этом сохранять функциональность инфраструктуры и улучшать существующие производственные процессы.

Цели и задачи: комплексный подход к технологической независимости

Перед командой проекта стояла амбициозная, но четкая цель: создать импортонезависимую и безопасную ИТ-инфраструктуру. Для ее достижения требовалось решить ряд критически важных задач:

— Плавно мигрировать с операционных систем семейства Windows на российскую РЕД ОС.

— Заменить зарубежные платформы виртуализации Hyper-V и VMware на отечественную РЕД Виртуализация.

— Перенести систему управления инфраструктурой с Microsoft Active Directory на централизованную платформу РЕД АДМ.

— Модернизировать ключевую систему учета беспилотных и сверхлегких воздушных судов (СУБВС) для работы на РЕД ОС, РЕД База Данных и РЕД Платформа.

При реализации проекта важно было обеспечить бесперебойную работу всех сервисов в ходе миграции, что требовало координации и глубокой проработки каждого этапа.

Уникальность и масштаб проекта

Внедряемый Госкорпорацией по ОрВД и РЕД СОФТ проект имеет уникальный масштаб реализации не только для федеральных служб, но и для транспортной отрасли и рынка информационных технологий. Он охватывает более 10 000 рабочих мест в региональных подразделениях по всей территории России.

Инженеры проекта столкнулись с рядом вызовов из-за особенностей распределения архитектуры, географической распределенность объектов и необходимости адаптации существующих решений.

Решенные командой РЕД СОФТ задачи в проекте:

— Выполнить все нормы и стандарты для защиты критически важной инфраструктуры.

— Наладить взаимодействие обновляемых и устаревших систем, обеспечив непрерывность работы всех сервисов.

— Детально спланировать последовательность миграций для филиалов, расположенных далеко друг от друга, и создать понятные схемы развертывания нового оборудования.

— Организовать качественное обучение специалистов, чтобы сотрудники могли уверенно управлять новым программным обеспечением и самостоятельно развивать ИТ-инфраструктуру.

До старта процесса импортозамещения ИТ-инфраструктура Госкорпорацией по ОрВД полностью базировалась на зарубежных технологиях, которые перестали получать обновления и техническую поддержку, создавая риск сбоев и нестабильной работы.

Для нас ключевым приоритетом была не просто смена программных продуктов, а комплексное построение отказоустойчивой и безопасной ИТ-инфраструктуры. Важно было обеспечить непрерывность и надежность всех процессов управления воздушным движением. Масштаб проекта колоссальный — мы говорим о десятках тысяч единиц техники по всей стране, и решения РЕД СОФТ позволили нам провести миграцию планово и с сохранением полного контроля над каждым элементом системы. — Валерий Стецевич, руководитель службы информационных технологий Госкорпорации по ОрВД

Реализация и достигнутые результаты

Проект стартовал в 2023 году, но показатели внедрения уже демонстрируют значимые результаты. Плавный переход на решения РЕД СОФТ обеспечивает технологический суверенитет для Госкорпорации по ОрВД, повышает уровень защищенности конфиденциальных данных и минимизирует риски, связанные с использованием иностранного ПО. Дополнительный эффект — снижение эксплуатационных расходов за счет отказа от зарубежных лицензий.

Объемы замененной ИТ-инфраструктуры:

— 10 000 рабочих мест на РЕД ОС;

— 200 серверов на РЕД ОС;

— 10 000 клиентских подключений РЕД АДМ;

— 180 контролеров домена РЕД АДМ;

— 60 хостов РЕД Виртуализация.

Специалистами РЕД СОФТ на базе РЕД АДМ создана единая система управления доменом, сетью, инфраструктурными сервисами и автоматизированной установкой ОС. Развернуты системы виртуализации, что обеспечило гибкость и отказоустойчивость ЦОД.

Импортозамещение ПО в Госкорпорации по ОрВД стало эталонным примером того, как должна проводиться цифровая трансформация в государственном секторе. Мы не просто поставляли программные продукты, а выступали партнером, совместно с командой заказчика решая сложные задачи по интеграции и внедрению решений. Успешная миграция на продукты РЕД СОФТ в одной из ключевых корпораций экономики страны доказывает, что российское ПО готово к работе в критически важных инфраструктурах любого масштаба и сложности. — Рустам Рустамов, заместитель генерального директора РЕД СОФТ

Возможности для дальнейшего развития проекта

Цифровая трансформация Госкорпорации по ОрВД подтверждает, что в стране есть не только необходимое отечественное программное обеспечение, но и компетенции для проведения масштабного импортозамещения. В 2025 году успешно завершены первые этапы проекта программы перехода на решения РЕД СОФТ, создающие потенциал для дальнейшего роста:

— Миграция на российское ПО идет непрерывно, охватывая все большее число подразделений Госкорпорации по ОрВД.

— Созданы условия для глубокой интеграции отечественных разработок с прикладным ПО, базами данных в рамках экосистемы продуктов РЕД СОФТ.

— Команда проекта постоянно совершенствует ключевые элементы ИТ-инфраструктуры, повышает устойчивость к киберугрозам и регулярно обновляет компоненты программного обеспечения.

— РЕД СОФТ повышает уровень квалификации сотрудников, проводит обучение, чтобы обеспечить оперативную реакцию на любые изменения или инциденты.

Создаваемая на базе решений РЕД СОФТ ИТ-инфраструктура станет надежным фундаментом для дальнейшего развития сфер авиасообщения и управления воздушным пространством, обеспечив ее технологическую независимость и безопасность.

Применение отечественных разработок позволит сократить зависимость Госкорпорации по ОрВД от зарубежных поставщиков и снизит вероятность утечки чувствительных данных. Поэтому проект наглядно показывает, насколько эффективны российские разработки в условиях жесткого санкционного давления.

Справка о компаниях:

РЕД СОФТ — российский разработчик программного обеспечения. Портфель компании включает экосистему решений для организации и управления ИТ-инфраструктурой. Продукты РЕД СОФТ входят в Реестр российского ПО Минцифры России и сертифицированы ФСТЭК России. Заказчики РЕД СОФТ — это госпредприятия и корпорации, органы государственной власти, представители бизнеса из всех отраслей экономики.

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» («Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации») — организация, предоставляющая аэронавигационное обслуживание в России.