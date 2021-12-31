Итоги работы Ракетно-космической корпорации «Энергия» за 2021 года.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/8DV2gvTmzB8
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» об итогах своей работы и предприятий госкорпорации Роскосмос в 2021 году и планах на будущее.
Источник: https://www.energia.ru/
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31.12.2118:42:07