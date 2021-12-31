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Итоги работы Ракетно-космической корпорации «Энергия» за 2021 года.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/8DV2gvTmzB8

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» об итогах своей работы и предприятий госкорпорации Роскосмос в 2021 году и планах на будущее.
Источник: https://www.energia.ru/

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