Компания из Челябинской области поставила в регионы РФ и за рубеж новую пожарную технику

Автоцистерна АЦ-6,0-50 на базе шасси КАМАЗ-43118 © prioritetmiass.ru

Челябинский производитель пожарной техники с непрерывным циклом производства, расположенный в г. Миасс, в 2020 году поставил в регионы РФ новые модели пожарной техники.

В конце июля 2021 года в г. Грозный были поставлены четыре автоцистерны АЦ-6,0-50 на базе шасси КАМАЗ-43118.

© prioritetmiass.ru

Также в конце июля 2021 года для МЧС Татарстана были поставлены две пожарные АЦ 8,0-50 на базе шасси КАМАЗ -43118 (колесная формула 6×6).

© prioritetmiass.ru

В середине июля 2021 года в адрес российской нефтяной и газодобывающей компании «Сургутнефтегаз» была поставлена автолестница АЛ-52 (6520) «Приоритет» .

© prioritetmiass.ru

В начале июля 2021 года в части пожарной безопасности нефтяной и горно-добывающей компаний Сибири и Крайнего Севера поступили четыре новых образца пожарной техники от компании «Приоритет», а именно и: автоцистерна АЦ 6,0-70 (4320), АЦ 6,0-70 (5557) и две автоцистерны АЦ 7,0-70 на базе шасси КАМАЗ-43118.

© prioritetmiass.ru

20 августа 2021 года компания «Сургутнефтегаз» приобрела автолестницу пожарную АЛ-52 на базе шасси КАМАЗ 6520, которая предназначена для выполнения спасательных работ на высоте до 52 метров.

© prioritetmiass.ru

30 августа 2021 года пресс-служба компании «Приоритет» сообщила о том, что в пожарную часть Киренского района Иркутской области поставлена автоцистерна АЦ-15,0-100 (6370) на базе шасси Урал 6370 (колесная формула 6×6) с улучшенными тактико-техническими характеристиками и увеличенным запасом воды (15000 литров), на шасси повышенной проходимости.

© prioritetmiass.ru

31 августа 2021 года пресс-служба компании «Приоритет» сообщила о поставке в г. Магадан двух пожарных автомобилей АЦ-2,6-40 на базе шасси ГАЗ-33086, которые поступили на вооружение ОГКУ «ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области».

© prioritetmiass.ru

В начале сентября 2021 года в Республику Башкортостан для охраны нефтеперерабатывающего предприятия были поставлены три современных пожарных автомобиля производства Приоритет — АПТ 8,0-70 (43118). Автомобиль пенного тушения АПТ 8,0-70 (43118) на полноприводном шасси Камаз 43118 с расходом насосной установки 70 л/с

© prioritetmiass.ru

13 октября 2021 года пресс-служба компании «Приоритет» сообщила о том, что на Крайний Север был поставлен аэродромный пожарный автомобиль АА-9,0-100 на полноприводном шасси КАМАЗ 65222, который предназначен для доставки личного состава, тушения пожаров на воздушных судах и наземных объектах аэропортов.

© prioritetmiass.ru

19 октября 2021 года пресс-служба компании «Приоритет» сообщила о поставке Федеральным противопожарным службам на Дальний Восток России пожарного автомобиля АЦ-7,0-50 на полноприводном шасси (6×6) повышенной проходимости Урал-Next 4320-6951.

© prioritetmiass.ru

20 октября 2021 года пресс-служба компании «Приоритет» сообщила о поставке Росгвардии Приволжского округа нового аэродромного пожарного автомобиля АА-8,0-60 на базе автомобиля КАМАЗ-43118 с колесной формулой 6×6 производства «Приоритет».

© prioritetmiass.ru

29 октября 2021 года пресс-служба компании «Приоритет» сообщила о поставке в ключевую нефтедобывающую компанию Северного Урала 8 единиц пожарной техники, а именно автоцистерны АЦ-7,0-70 на базе шасси КАМАЗ-43118 .

© prioritetmiass.ru

В середине ноября 2021 года противопожарная служба Челябинской области приобрела 15 единиц техники производства «Приоритет». В частности были приобретена автоцистерны пожарные АЦ-1,4-30 на шасси ГАЗ-С41А23, 7 пожарных автоцистерн АЦ 6,0-50 на шасси Урал 5557 с колесной формулой 6×6, пожарная автоцистерна АЦ 6,0-50 на шасси Урал 4320 с колесной формулой 6×6, 3 пожарных автоцистерны АЦ-2,6-40 на шасси ГАЗ 33086.

Также летом 2021 года компания «Приоритет» очередной раз поставила в Казахстан пожарную технику.

© prioritetmiass.ru

В конце июля 2021 года МЧС Казахстана получил автоцистерну АЦ-5,0-40 на базе шасси КАМАЗ-43253 производства компании «Приоритет».