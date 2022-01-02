Завод «Гирд» отгрузил партию разнопрофильной спецтехники на шасси «Урал» для ПАО НК Роснефть

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Официальный партнер Автомобильного завода «УРАЛ», завод «Гирд» изготовил и отгрузил партию разнопрофильной спецтехники на шасси «Урал» в количестве 55 единиц для корпоративного заказчика ПАО НК Роснефть. Автомобили предназначены для различных работ в условиях сурового севера.

Вся отгруженная техника для ПАО «НК „Роснефть“ выполнена на полноприводном вездеходном шасси „Урал“, что позволяет эксплуатировать спецтехнику в самых различных природных условиях, в том числе экстремальных и решать самые сложные задачи компании — потребителя.

Поставленная спецтехника включает в себя несколько наименований. Большая часть партии состоит из бортовых автомобилей с кран-манипулятором (КМУ). Максимальный вылет стрелы 8 метров, максимальная грузоподъемность не менее 8,8 тонн, максимальная высота подъема груза не менее 9,8 метров. Машины оснащены всем необходимым для комфортной и безопасной эксплуатации: от знака аварийной остановки до набора запасных ламп. Таких машин отгружено 31 единица.

Трудится на благо „Роснефти“ будут 11 передвижных авторемонтных мастерских на бескапотном шасси „Урал“ с КМУ, расположенным на заднем свесе рамы. Вылет стрелы такой техники не менее 8,25 метров, максимальная грузоподъемность составляет не менее 4 тонн, а максимальная высота подъема груза — 10,05 метров. Фургон изготовлен из сэндвич-панелей производства завода „Гирд“. Мастерская на колесах разделена на отсеки: пассажирский и мастерская. Подвижная автомобильная ремонтная мастерская оборудована специальными люками для быстрого доступа и удобства эксплуатации насосного агрегата и сварочного выпрямителя в кузове-фургоне. Также техника оснащена электрическим, климатическим, газорезательным, сварочным и смазочным оборудованием.

Кроме этого потребителю направлены шесть специальных тягачей. Каждый тягач оснащен седельно-сцепным устройством под сцепной шкворень 2» или 3,5″ в зависимости от буксируемого полуприцепа.

В партии отгружено еще четыре бескапотных седельных тягача с КМУ с гидравлическим типом привода. Комплект принадлежностей шасси: пластиковые противооткатные упоры, знак аварийной остановки, аптечка первой помощи, огнетушители, аварийный жилет светоотражающий. Дополнительно спецтехника оснащена устройством для накачки шин со шлангом и манометром, с возможностью подключения к ресиверу тормозной системы транспортного средства, набор ручного, набор запасных ламп и предохранителей, буксировочная стропа длинной 6-8 м, молоток для разбивания стекол в кабине и резак для разрезания ремней безопасности.

Обеспечат техническую поддержку проводимым «Роснефтью» работам две мастерские с КМУ на шасси Урал NEXT и одна на шасси Урал 4320, которые полноценно оснащены в соответствии с требованиями заказчика.

Благодаря высокой проходимости, надежности в эксплуатации в сочетании с простотой технического обслуживания, спецтехника на шасси «Урал» высокоэффективна во многих отраслях при выполнении различных задач. На шасси «Урал», которое постоянно модернизируется и совершенствуется, устанавливается несколько сотен видов специальной техники. Сегодня Завод «Гирд» совместно с Автозаводом «УРАЛ» предлагают различные варианты оснащения автомобилей под нужды заказчиков. Новые образцы техники технологичны, функционально эффективны, экономически выгодны.