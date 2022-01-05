Газпром получил бульдозер Б14

За всю свою историю Челябинский тракторный завод, более известный под названием УРАЛТРАК, первый раз произвел поставку бульдозера Б14 для компании ПАО Газпром. До этого в Газпроме использовали только специальную технику куда меньшего тягового класса, а именно Б10 и Б11.

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Усовершенствованный бульдозер Б14 относится к 15-ому тяговому классу спецтехники. На него в Газпроме возложат задачи по обустройству новых площадок для установки оборудования на нефтегазовых месторождениях. Дополнительно к этому тяжелому бульдозеру компания «Газпром добыча Оренбург» заказала бульдозер модели Б10М.

Помимо самой покупки бульдозера Б14, также была заказана до комплектация. Так новый бульдозер модели Б14 дополнительно получил отопитель, полный блок светотехнических задних фар с яркими габаритами и, конечно же, поворотниками, кондиционер и искрогаситель, что будет размещен на выхлопной бульдозеровской трубе. К тому же на бульдозере будет размещен логотип компании заказчика.

А вот что касается технических особенностей бульдозера Б14, то его рабочая масса равна 24520 килограммам с БРО и он будет управляться уже привычным многим джойстиком. Может быть использован в строительстве и востребованной для с/х мелиорации. Великолепно зарекомендовал себя в различных отраслях, включая горнорудную (для месторождений), нефте и газовую, а также многие другие отрасли производства и промышленности.

Бульдозер Б14 оснащен двигателем заметно высокой мощности, современной гидромеханической КП, существенно увеличенным отвалом, 7-ми катковыми тележками. Конструкция направлена на обеспечение повышенной производительности при разработке площадей на территориях с тяжелым грунтом.

Кабина бульдозера Б14 шестигранная и обладает защитой ROPS-FOPS. В ней установлены двойные стеклопакеты, которые обладают улучшенной шумоизоляцией, важной для холодных регионов теплоизоляцией и важной для здоровья водителя виброизоляцией. А чтобы было удобно обслуживать и работать предусмотрена функция откидывания водительской кабины при помощи предварительно предусмотренного гидроподъёмника.

Бульдозер Б14 оснащен 6-ти цилиндровой силовой установкой ЯМЗ-236Б-4 объемом 11 или 15 литров. Мотор надежный дизельный V-образный с соответствием Евро-2. Силовая мощность двигателя составляет 169 кВт, что равно230 лошадиным силам. КП гидромеханическая с 3-колёсным 1-ступенчатым гидротрансформатором. Она включает планетарную трех-скоростную реверсивную КП, где переключение происходит на ходу. Также задействованы 2-ступенчатые бортовые усиленные редукторы с высококачественными и тем более надёжными цилиндрическими шестернями. А для тех компаний, которые ищут новые или б/у бульдозеры советуем портал Machineryline.