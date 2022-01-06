Компания СБМ-Групп расширила модельный ряд станциями Астра-Дабл

Компания производитель станций автономной канализации СБМ-Групп по многочисленным просьбам дилеров и партнёров разработала и начала поставки новых моделей с названием Астра-Дабл.

Септики Юнилос Астра © Фото из открытых источников

Главным отличием новых моделей септиков Астра-Дабл заключается в использовании двух компрессоров в воздушной системе. Новая схема переключения потоков воздуха совместно с новой системой контроля и управления позволили локальным очистным системам выйти на новый уровень надежности.

В станциях очистки бытовых стоков Юнилос Астра-Дабл компрессоры работают поочередно. Тем самым они обеспечивают возложенные на них задачи по нагнетанию воздуха внутрь очистительного устройства. Аналоговый датчик давления задаёт очередность.

Преимущества новой модификации септиков Астра-Дабл:

Увеличенный срок службы за счёт точной работы аналогового датчика давления.

При выходе из строя одного из компрессоров сообщит аналоговый датчик.

Главный насос находится под постоянной продувкой вне зависимости от фазы.

Используются только надежные компрессоры THOMAS, которые производят в компании Gardner Denver Thomas GmbH.

Главный насос работает постоянно. Поэтому приемная камера всегда заполнена по минимуму. А это привело к тому, что увеличился залповый сброс.

Насос-циркулятор работает постоянно. И это помогает бактериям жить на много дальше даже без поступления в систему канализационных стоков.

Станции очистки бытовых стоков Юнилос Астра-Дабл доступны для заказа у официальных дилеров.