Компания СБМ-Групп расширила модельный ряд станциями Астра-Дабл
Компания производитель станций автономной канализации СБМ-Групп по многочисленным просьбам дилеров и партнёров разработала и начала поставки новых моделей с названием Астра-Дабл.
Септики Юнилос Астра © Фото из открытых источников
Главным отличием новых моделей септиков Астра-Дабл заключается в использовании двух компрессоров в воздушной системе. Новая схема переключения потоков воздуха совместно с новой системой контроля и управления позволили локальным очистным системам выйти на новый уровень надежности.
В станциях очистки бытовых стоков Юнилос Астра-Дабл компрессоры работают поочередно. Тем самым они обеспечивают возложенные на них задачи по нагнетанию воздуха внутрь очистительного устройства. Аналоговый датчик давления задаёт очередность.
Преимущества новой модификации септиков Астра-Дабл:
- Увеличенный срок службы за счёт точной работы аналогового датчика давления.
- При выходе из строя одного из компрессоров сообщит аналоговый датчик.
- Главный насос находится под постоянной продувкой вне зависимости от фазы.
- Используются только надежные компрессоры THOMAS, которые производят в компании Gardner Denver Thomas GmbH.
- Главный насос работает постоянно. Поэтому приемная камера всегда заполнена по минимуму. А это привело к тому, что увеличился залповый сброс.
- Насос-циркулятор работает постоянно. И это помогает бактериям жить на много дальше даже без поступления в систему канализационных стоков.
Станции очистки бытовых стоков Юнилос Астра-Дабл доступны для заказа у официальных дилеров.
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06.01.2211:46:02