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Компания СБМ-Групп расширила модельный ряд станциями Астра-Дабл

Компания производитель станций автономной канализации СБМ-Групп по многочисленным просьбам дилеров и партнёров разработала и начала поставки новых моделей с названием Астра-Дабл.

Септики Юнилос АстраСептики Юнилос Астра © Фото из открытых источников

Главным отличием новых моделей септиков Астра-Дабл заключается в использовании двух компрессоров в воздушной системе. Новая схема переключения потоков воздуха совместно с новой системой контроля и управления позволили локальным очистным системам выйти на новый уровень надежности.

В станциях очистки бытовых стоков Юнилос Астра-Дабл компрессоры работают поочередно. Тем самым они обеспечивают возложенные на них задачи по нагнетанию воздуха внутрь очистительного устройства. Аналоговый датчик давления задаёт очередность.

Преимущества новой модификации септиков Астра-Дабл:

  • Увеличенный срок службы за счёт точной работы аналогового датчика давления.
  • При выходе из строя одного из компрессоров сообщит аналоговый датчик.
  • Главный насос находится под постоянной продувкой вне зависимости от фазы.
  • Используются только надежные компрессоры THOMAS, которые производят в компании Gardner Denver Thomas GmbH.
  • Главный насос работает постоянно. Поэтому приемная камера всегда заполнена по минимуму. А это привело к тому, что увеличился залповый сброс.
  • Насос-циркулятор работает постоянно. И это помогает бактериям жить на много дальше даже без поступления в систему канализационных стоков.

Станции очистки бытовых стоков Юнилос Астра-Дабл доступны для заказа у официальных дилеров.

очистные сооружения, Астра-Дабл, Юнилос, септик
  • Нет аватара autolinemoldova
    06.01.2211:46:02

    Такое интересное противостояние между Топол-Эко и СБМ-Групп. Так Топол-Эко изначально делал септики Топас с двумя компрессорами, а после начал делать Топас-С с одним компрессором. А в СБМ-Групп изначально делали Юнилос Астра с одним компрессором, а это добавили модели с двумя.

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