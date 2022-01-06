Успешно проведено испытание кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1

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Кислородно-водородный ракетный двигатель РД-0146Д1 тягой 9 тонн представляет собой одну из версий линейки двигателей РД-0146 разработки КБХА (Воронеж) создаваемого на предприятии для разгонного блока КВТК ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Включение двигателя, работа на заданных режимах прошли в соответствии с заложенной программой испытания.

Это первые в России ракетные двигатели, выполненные по безгенераторной схеме, а также первые в мире жидкостные ракетные двигатели, выполненные по независимой двухвальной схеме подачи компонентов топлива с последовательной подачей газа на турбины. Указанное обстоятельство позволило продемонстрировать работоспособность системы подачи с оптимальными характеристиками агрегатов.

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Сергей Ковалев: В текущем году мы провели большую работу по подготовке наших производственного и испытательного комплексов в рамках этой темы. Благодаря возобновленному циклу изготовления жидкого водорода на собственной производственной базе и слаженным действиям стендовиков-испытателей наше предприятие успешно продолжает наземную огневую отработку кислородно-водородного двигателя, который обеспечит повышение энергетических характеристик ракеты «Ангара-А5″, а также сможет найти применение в других перспективных проектах».

Виктор Горохов: «По сравнению с предыдущей версией кислородно-водородного двигателя, которую мы изготавливали и испытывали по проекту для разгонного блока ракеты „Ангара-А5“, новый экземпляр мы форсировали по тяге на 20 процентов. Поэтому успех прошедшего испытания подтвердил верность всех конструкторско-технологических решений, которые были заложены на этом этапе отработки».