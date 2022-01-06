КАМАЗ передал Новосибирску партию новых НЕФАЗов
КАМАЗ передал Новосибирску партию новых НЕФАЗов © realnoevremya.ru
КАМАЗ передал Новосибирску партию НЕФАЗов. Всего город получит от предприятия 100 новых белых автобусов.
Замдиректора Департамента пассажирского транспорта Данил Гинятуллин напомнил, что КАМАЗ уже поставил НЕФАЗы в Нижнекамск, Уфу и Кемерово. Новосибирску предприятие готово и дальше помогать в обновлении парка общественного транспорта.
В одном автобусе одновременно могут проехаться до 84 человек. Они оборудованы для перевозки маломобильных групп граждан, сообщается на сайте КАМАЗа.
В этом году КАМАЗ намерен нарастить продажи автомобилей примерно на 2,3% — компания хочет реализовать 45 тысяч машин. Из них 6 тысяч компания планирует продать за границу.
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