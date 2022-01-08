Российская космонавтика 2012-2021. Итоги

К концу 2021 года серия безаварийных пусков российских ракет космического назначения выросла до 76 пусков подряд. С 2012 года с российских космодромов было совершено 228 орбитальных запусков, из них 214 успешных, 6 частично неудачных и 8 неудачных (аварийных) запусков. Последний неудачный запуск был в совершён 11 октября 2018 года.

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Орбитальные запуски проводились с трёх собственных космодромов (Плесецк, Ясный, Восточный) и с космодрома Байконур, который Россия арендует у Казахстана до 2050 года.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Кроме того, запуски российских ракет-носителей семейства «Союз-2» проводились из Гвианского космического центра. ГКЦ или космодром Куру — это европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (на северо-восточном берегу Южной Америки).

© Фото из открытых источников

С 2012 года с космодрома Куру было совершено 24 орбитальных запуска и только один из них оказался частично неудачным. Процент неудачных (аварийных) запусков с российских космодромов и с космодрома Куру за 10 лет составил 3,17%.

© Фото из открытых источников

Всего, с пяти космодромов за 10 лет было совершено 252 орбитальных запуска. Большинство запусков было совершено с Байконура (150), в том числе и 7 из 8 неудачных запусков. Ещё один неудачный запуск был совершён с космодрома Восточный.

© Фото из открытых источников

Из 252 орбитальных запусков, совёршённых за 10 лет, 30 пришлось на ракеты-носители лёгкого класса («Стрела», «Днепр», «Рокот» и «Союз-2.1в»). На ракеты-носители среднего класса пришлось 165 орбитальных запусков («Зенит», «Союз-У», «Союз-ФГ» и семейство «Союз-2»). На ракеты-носители тяжелого класса пришлось 57 орбитальных запусков («Протон-К», «Протон-М» и «Ангара-А5»). Из 8 неудачных запусков, 4 пришлось на ракета-носитель «Протон-М», 2 на семейство ракет-носителей «Союз-2″ и по одному на „Союз-У“ и „Союз-ФГ“.

На сегодняшний день ракеты-носители „Союз-У“ и Союз-ФГ» выведены из эксплуатации в 2017 и 2019 годах соответственно, их заменили ракеты-носители семейства «Союз-2». Также больше не эксплуатируются ракеты-носители «Стрела», «Днепр» и «Зенит».

© Фото из открытых источников

С 2012 года было произведено 72 запуска космических кораблей, в том числе 35 запусков транспортных беспилотных грузовыx космических кораблей семейства «Прогресс» (2 неудачных) и 37 запусков транспортных пилотируемых космических кораблей семейства «Союз» (1 неудачный и 1 испытательный). За 10 лет «Роскосмос» доставил на МКС на 35 космических кораблях семейства «Союз» 104 космонавта и участника экспедиций.

© Фото из открытых источников

С 2012 года с российских космодромов и с космодрома Куру в околоземное космическое пространство выведены 920 космических аппаратов. Большинство из выведенных в последние два года космических аппаратов составляют британские спутники связи OneWeb. С 2018 года с российских космодромов было выведено 394 спутника OneWeb.

За десять лет с российских космодромов и с космодрома Куру было совершено 244 безаварийных орбитальных запуска, в том числе 3 испытательных запуска «Ангары-А5» и один испытательный запуск корабля серии «Союз» на ракете-носителе «Союз-2.1а». 69 космических кораблей успешно доставили топливо, грузы, а также 104 человека на МКС. В околоземное космическое пространство было выведено 920 космических аппаратов, в том числе 164 в интересах заказчиков из России (в том числе 2 модуля российского сегмента МКС).

Автор: Алексей Поветкин