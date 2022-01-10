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Детские сады и школы

В Североморске Мурманской области заработал второй корпус лицея № 1

 © im7.ezgif.com

Сегодня в Североморске открылся новый корпус лицея № 1 на ул. Пионерской.

Как ранее сообщал «Мурманский вестник», лицей № 1 состоит из двух корпусов. С апреля 2021 года по 1 сентября 2021 года велся набор обучающихся, педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в новый корпус лицея № 1. По состоянию на 1 ноября 2021 года в лицее сформировано 54 класса для двух корпусов. Общая численность обучающихся составляет 1442 человека.

На территории учебного заведения оборудован стадион, баскетбольная площадка, полоса препятствий, установлены уличные тренажеры.

 © mvestnik.ru

 © mvestnik.ru
Источник: https://www.mvestnik.ru/newslent/v-...e-zarabotal-vtoroj-korpus-liceya-1/

новая школа, Мурманская область
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