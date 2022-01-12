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Ход реализации ЦСКМС и Арктик СПГ-2 в пос. Белокаменка Мурманской области

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/laYlUka_hr4

Капитальные вложения для запуска Арктик СПГ-2 и ЦСКМС на полную мощность оцениваются в эквиваленте 21,3 млрд долларов США.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/vEwOFA58lt4

 © vk.com

 © vk.com
Источник: https://vk.com/belokamenka51

строительство, Арктик СПГ-2, Мурманская область
  • Нет аватара Lyudov
    12.01.2220:21:13

    может и правда авианосец бетонный построить

    #1245933
    • Нет аватара termometrix
      12.01.2220:38:57

      Кто знает.Черчилль еще во время войны предлагал построить авианосец из сборочных блоков пайкерита,композиционного материала состоящего из древесных опилок и водяного льда.

      #1245938
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