В Петербурге фонд поддержки социальных инициатив Газпрома сдал в эксплуатацию новую школу
Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома сдал в эксплуатацию элитную школу на 825 учащихся на Крестовском острове, вложив 3 млрд рублей.
По проекту это комплекс, состоящий из двух корпусов. Хотя внешне — одно четырёхэтажное здание общей площадью более 29 280 кв.м с несколькими входами. Заведение рассчитано на 825 учащихся, в том числе 300 учеников начальной школы.
На первом этаже предусмотрены: столовая, гардеробные, медицинский кабинет, комплекс помещений для занятий физкультурой с двумя бассейнами (25×11 метров и 10×6 метров), двумя спортзалами со вспомогательными помещениями. У начальной школы — отдельный вход и вестибюльная группа, а также кино-аудитории, кабинеты для занятий музыкой, иностранными языками, рисованием. На третьем этаже предусмотрен зрительный зал на 500 мест с эстрадой, несколько помещений для свободного творчества (в том числе кино-аудитория с антресолью для телескопной установки), а также залы для спортивно-оздоровительных занятий. На этом же уровне оборудована библиотека с мультимедийным кабинетом и собственной типографией.
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14.01.2216:28:12