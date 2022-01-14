Ростех полностью исполнил двухлетний контракт на поставку БМП-3 в войска
Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха поставил завершающую партию боевых машин пехоты БМП-3 в рамках двухгодичного контракта с Министерством обороны РФ. Новая техника пополнит технический парк всех военных округов России.
В настоящий момент предприятие продолжает разработки, направленные на усиление тактико-технических характеристик этих машин. В частности, специалисты Курганмашзавода работают над повышением их живучести на поле боя, в том числе за счет установки на БМП-3 динамической защиты.
«Курганмашзавод законтрактован на несколько лет вперед. Помимо серийных поставок и сервисного обслуживания хорошо известных видов техники, мы работаем над повышением тактико-технических характеристик нашей продукции, разрабатываем новые боевые машины и машины двойного назначения с учетом современных требований. В 2022 году Курганмашзавод планирует приступить к освоению производства легкого плавающего танка „Спрут-СДМ1“ для Воздушно-десантных войск. В первом квартале этого года завершатся госиспытания этой уникальной боевой машины», — рассказал индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
Курганмашзавод продолжает выполнение Государственной программы вооружений до 2027 года, в соответствии с которой Министерству обороны РФ будут поставляться боевые машины пехоты третьего поколения БМП-3, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л, десантная техника — БМД-4М и БТР-МДМ.
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