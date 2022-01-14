Компания «РМ Рейл» приступила к сборке алюминиевого вагона-хоппера
Компания «РМ Рейл» (Мордовия) приступила к сборке вагона-минераловоза из алюминиевых сплавов модели 19-1299.
Вагон предназначен для перевозки различных грузов, включая минеральные удобрения, возможно исполнение для зерна и других сыпучих грузов.
Конструкция предусматривает использование инновационной тележки с нагрузкой 25 тс.
От модели предыдущего поколения хоппер отличается сниженной на ½ тонны массой тары и повышенной грузоподъемностью (79 тонн). Объем кузова — 111 куб. м. Этого удалось добиться за счет применения нового алюминиевого сплава 1581, легированного скандием.
Сплав 1581 — оригинальная разработка отечественных материаловедов, которая была вдохновлена космосом. Именно при освоении космического пространства в России впервые стали применять скандийсодержащие сплавы. Он имеет высокие показатели прочности и свариваемости. Такие свойства позволили создать прочную и легкую конструкцию с использованием современной технологии сварки трением с перемешиванием. При этом за счет оптимизации содержания скандия стоимость полуфабрикатов практически не отличается от стоимости традиционных алюминиевых сплавов.
После проведения сертификационных испытаний алюминиевый вагон поступит в эксплуатацию. Это состоится в 2022 году.
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