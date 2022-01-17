В Салехарде открылся просветительский центр

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В Салехарде открылся долгожданный духовно-просветительский центр. Он расположен на территории храма святых апостолов Петра и Павла. Центр начали возводить ещё в 2012 году, завершили в 2021. Центр строился при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства ЯНАО и благотворительные пожертвования. В его здание переехала воскресная школа, в которой сейчас учатся 124 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет. Новые пространства позволят принять на обучение еще более 20 ребят.

Кроме того, если раньше дети занимались в две смены по субботам и воскресеньям, теперь появится возможность сделать график более удобным — занятия будут проходить только по воскресеньям. В новое здание переедут также библиотека, домовая церковь, административный корпус.