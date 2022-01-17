Добавить статью
Лого Сделано у нас
Образование

В Салехарде открылся просветительский центр

 © www.yanao.ru

В Салехарде открылся долгожданный духовно-просветительский центр. Он расположен на территории храма святых апостолов Петра и Павла. Центр начали возводить ещё в 2012 году, завершили в 2021. Центр строился при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства ЯНАО и благотворительные пожертвования. В его здание переехала воскресная школа, в которой сейчас учатся 124 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет. Новые пространства позволят принять на обучение еще более 20 ребят.

Кроме того, если раньше дети занимались в две смены по субботам и воскресеньям, теперь появится возможность сделать график более удобным — занятия будут проходить только по воскресеньям. В новое здание переедут также библиотека, домовая церковь, административный корпус.

Источник: https://www.yanao.ru/presscenter/news/89764/

Ямал, ЯНАО, образование
  • Нет аватара termometrix
    17.01.2210:51:35

    Побольше бы таких духовно-просветительских центров строить, обучение в них полезно для детей и молодежи.

    #1246140
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,